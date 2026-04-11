El Trambús abre una nueva batalla de licitaciones en CABA y ya hay un perdedor

Mientras avanzan las obras de construcción de los carriles exclusivos del nuevo Trambús, una batalla de licitaciones se abre paso en la Legislatura porteña y un peso pesado del sector se perfila como el gran perdedor.

De acuerdo al reporte de la cuenta Ciudad de Bondis (@CiudadDeBondis), la Comisión Evaluadora conformada para la operación del Corredor T1, recomendó la oferta presentada por Transportes Lope de Vega S.A.C.I., desechando así cualquier planteo de adjudicación posible beneficioso al grupo DOTA.

"Se trata de la subsidiaria del Grupo DOTA que en Capital opera la línea 76 y a nivel nacional está a cargo de la 56, 91 y 135. Con la misma, presentó una oferta por un precio de $ 62.000 millones", detalló el perfil en X (exTwitter).

Las otras empresas que se habían presentado fueron La Central de Vicente López S.A.C. y Libertador San Martín S.A.T.; sin embargo sus propuestas también resultaron desestimadas.

A pesar del saldo perdedor para DOTA, para Ciudad de Bondis la decisión no sorprende ya que "muchos la veían como la principal candidata luego de la adjudicación a Megacar, y al tenerse en cuenta que la flota estará compuesta por coches fabricados por Todo Bus".

"Se espera que pronto salga la adjudicación definitiva por parte del Gobierno de la Ciudad y que en agosto arranque la prestación del servicio", completó.

¿Cómo será el nuevo sistema de transporte Trambus?

Presentado en 2025, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) avanza con las obras de construcción del Corredor 1 del nuevo sistema de movilidad Trambús.

Previsto para circular desde agosto, el Trazado 1 (T1) se eregirá como la columna vertebral del proyecto: conectará el distrito porteño, de sur a norte y de norte a sur, uniendo la Estación Sáenz, en el barrio de Nueva Pompeya, con el Aeropuerto Jorge Newbery.

Con carriles exclusivos y preferenciales y sistema de semáforos inteligentes, que le darán prioridad de paso en las principales intersecciones de su recorrido, beneficiará a 50.000 usuarios diarios y la frecuencia será de 1 servicio cada 4 minutos en hora pico.

"El proyecto aumentará la conectividad: sus usuarios podrán combinar con cinco líneas de subte (A, B, D, E y H). Además, tendrá conexiones con cinco estaciones de los ferrocarriles Mitre, Belgrano, San Martín y Sarmiento", anticipó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad.

El trazado partirá desde el Centro de Trasbordo de Avenida Sáenz