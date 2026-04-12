Caracas vs Independiente Petrolero: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo E de la Copa Sudamericana

A partir de las 19:00 (hora Argentina) el próximo miércoles 15 de abril, Independiente Petrolero visita a Caracas en el Coloso de Los Chaguaramos, por el duelo correspondiente a la fecha 2 del grupo E de la Copa Sudamericana.

Así llegan Caracas y Independiente Petrolero

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

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Últimos resultados de Caracas en partidos de la Copa Sudamericana

Caracas llega con resultado de empate, 1-1, ante Botafogo.

Últimos resultados de Independiente Petrolero en partidos de la Copa Sudamericana

Independiente Petrolero cayó derrotado 1 a 3 ante Racing Club.

Caracas se ubica en la segunda posición y busca ser dueño de la mayor cantidad de puntos para avanzar a la cima. Independiente tiene que ganar para subir de posiciones al estar último y aún no consigue puntos.

Fechas y rivales de Caracas en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 3: vs Racing Club: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 4: vs Independiente Petrolero: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Racing Club: 21 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Botafogo: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Independiente Petrolero en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo E - Fecha 3: vs Botafogo: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 4: vs Caracas: 5 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 5: vs Botafogo: 20 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo E - Fecha 6: vs Racing Club: 27 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Caracas e Independiente Petrolero, según país