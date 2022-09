River perdió y Marcelo Gallardo fue fulminado por Lito Costa Febre: "Raro en él"

Atilio Costa Febre, histórico relator partidario de River, sorprendió y liquidó a Marcelo Gallardo tras la derrota contra Boca en el "Superclásico" del fútbol argentino.

River perdió contra Boca en el Superclásico en La Bombonera y Marcelo Gallardo no se salvó de las críticas. Más allá de ser el entrenador más ganador de la historia del club, en este caso Atilio Costa Febre lo liquidó desde la cabina durante el final de la transmisión del partido que terminó 1-0 con el gol de Darío Benedetto.

El histórico relator partidario del "Millonario" cruzó al técnico sobre el cierre de su trabajo para la Radio Top (FM 104.9). Cuando el encuentro ya culminaba, el periodista deportivo hizo un descargo en vivo junto a su habitual compañero y comentarista Silvio Chattas. "Lito" narra los encuentros del equipo de Núñez desde 1991 para diferentes emisoras y suele ser elogioso de los protagonistas de "La Banda". Sin embargo, en este caso se hartó y disparó contra el DT.

Lito Costa Febre explotó contra Gallardo tras la caída de River en el Superclásico: "No le salió nada"

Cuando el partido se acababa con la victoria del local por la mínima diferencia, el conjunto visitante tuvo un tiro libre a favor cerca del área de Boca como para tratar de igualar el marcador. Después de la expulsión de Marcos Rojo, el relator dijo: "Este River, que no hizo nada para empatarlo... River no hizo nada y encuentra esto".

El colmo para el periodista fue la mala ejecución por parte de Agustín Palavecino, muy sencilla para Agustín Rossi. "Le pega ´Pala´, coloca la pelota por arriba al área... A las manos del arquero. El centro de Palavecino a las manos del arquero Rossi... Con una rosquita infantil". En tanto, Chattas tomó la palabra y remarcó: "El centro pinchadito, livianito... ¡Pateá fuerte, ´Pala´!". "Ya está, perdió River", se resignaron.

Al instante, el relator habló de nuevo y les comunicó a los fanáticos del "Millonario" que "ganó Boca el partido, sacará Rossi y ganará Boca". A modo de resumen del cotejo, explicó que "ganó con poco, pero le ganó, y mucho análisis no se hace de estos partidos cuando aquel que lo gana, lo gana por poco".

No obstante, allí llegó la parte más fuerte de su crudo testimonio, ya que "Lito" Costa Febre aseguró que "River no hizo nada, ha ganado Boca". A pura sinceridad, el periodista reconoció: "Miren que me cuesta decirlo, pero ha fallado ´El Muñeco´ en el planteo del partido... No le salió nada en cuanto a la formación titular que puso, no le salió nada al ´Muñeco´ Gallardo".

Lito Costa Febre sufrió por la derrota de River desde la cabina de La Bombonera.

"Raro en él, eh... Les diría que me duele un poco el bobo (el corazón) cuando lo tengo que criticar de esta manera: nada de lo que él pensó salió en la cancha", continuó el relator con dureza, con relación al cambio de esquema táctico y de nombres que hizo el técnico para afrontar este duelo. Al mismo tiempo, aclaró que "es cierto que ejecutan los jugadores, pero el mapeo del partido lo hace él".

Lito Costa Febre sorprendió y criticó al Muñeco Gallardo.

Mientras se escuchaba a los fanáticos del local en plena euforia por el pitazo final del árbitro Darío Herrera, Atilio añadió que "celebran los hinchas de Boca y esta vez el gran Napoleón se ha equivocado". "River no estuvo a la altura del partido y Boca, con el gol de Benedetto, le ganó 1-0", concluyó con tristeza.