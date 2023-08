River: la tajante decisión de Martín Demichelis con el hijo de Marcelo Gallardo

El plantel retornó a los entrenamientos tras la eliminación en Copa Libertadores y el entrenador dejó novedades hacia el plantel.

El entrenador de River Plate, Martín Demichelis, tomó una determinación tras quedar eliminado de la Libertadores: no tendrá en cuenta a cuatro juagdores y los apartará del plantel.

River Plate se prepara para el segundo semestre de 2023 con una reestructuración de Martín Demichelis en el plantel. El entrenador tomó una fuerte decisión con Nahuel Gallardo y el futuro de otros tres jugadores que no venían teniendo protagonismo en el primer equipo.

El fuerte que golpe que significó la eliminación de los octavos de final de la Copa Libertadores ya empezó a traducirse en determinaciones en el "Millonario". Con un plantel largo para disputar solo la Copa de la Liga Profesional, varios jugadores deberán buscar su salida hacia otros equipos y aún más con la postura que impuso el DT al regreso de los entrenamientos.

La decisión de Martín Demichelis con Nahuel Gallardo

El plantel profesional retornó a las prácticas el pasado lunes con algunos lesionados que entrenaron diferenciado: Paulo Díaz, con esguince de ligamento lateral externo de rodilla derecha; Leandro González Pirez, con metatarsalgia; y Enzo Pérez, con traumatismo lumbar.

Sin embargo, las novedades pasan por los futbolistas que no seguirán en la instutición en el futuro cercano. Desde este martes, Nahuel Gallardo, Tomás Lecanda, Elías López y Agustín Fontana no serán tenidos en cuenta y fueron informados que no formarán parte de las prácticas a la par del primer equipo hasta que resuelvan su futuro.

En el caso de Gallardo, el jugador de 25 años ttuvo un paso a préstamos por Once Caldas de Colombia, donde mayormente fue suplente y no contó con muchos minutos. Es probable que, en las próximas horas, firme la recisión del contrato que finaliza en diciembre de 2023 con River y se marche como jugador libre.

Gallardo se marchará de River en el actual emrcado de pases.

Además, otros que podrían emigrar en busca de más juego son José Paradela, pretendido por varios equipos de Argentina, Robert Rojas, que estuvo a un paso de ser jugador de Vasco da Gama, Elías Gómez y Nicolás De La Cruz. El uruguayo aún tiene sobre la mesa una oferta desorbitante del Al Duhail de Qatar, y también podría marcharse en el futuro cercano.

El reto de Demichelis a Borja en plena práctica de River: "Le dijo"

Martín Demichelis retó a Miguel Ángel Borja en pleno entrenamiento de River, puntualmente por sus actitudes en las redes sociales. El entrenador del campeón del fútbol argentino advirtió al delantero colombiano delante de todos sus compañeros en el predio del club de Núñez en Ezeiza. Aquella historia publicada por el jugador en Instagram, cuando insinuó con un emoji que tal vez abandona la institución, motivó que el técnico se molestara con él y le llamara la atención.

De acuerdo con la información del periodista deportivo Gustavo Yarroch en Radio La Red (AM 910), "Demichelis le dijo a Borja que se disculpara con sus compañeros". Si bien el atacante cumplió con el pedido de "Micho", lo cierto es que la relación entre ambos no está bien aunque al ex-Junior se le abre una posibilidad tras la venta de Lucas Beltrán a Fiorentina de Italia.

Con Salomón Rondón y Matías Suárez en duda en el vigente mercado de pases, el "Colibrí" se perfila como el centrodelantero principal de River. De cualquier manera, hay una sola competencia confirmada por delante hasta el 2024: la Copa de la Liga Profesional, con la Supercopa Argentina frente a Boca sin fecha oficial todavía.