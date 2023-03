River, involucrado en un escándalo por la Copa Argentina: "Olor a culo"

River quedó involucrado en un escándalo por la Copa Argentina, tras su partido frente a Racing de Córdoba. Las picantes declaraciones del presidente del club rival, Manuel Pérez.

Una semana después del partido entre River y Racing de Córdoba por la Copa Argentina 2023, estalló una polémica que involucra directamente al "Millonario" tras su victoria por 3-0 en Santiago del Estero con los goles de Miguel Ángel Borja, Lucas Beltrán y Leandro González Pirez. El protagonista de las picantes declaraciones fue Manuel Pérez, el presidente del club de Nueva Italia.

En la entrevista con el programa Sport 965, el máximo directivo de la institución cordobesa apuntó directamente contra sus propios jugadores por haberles pedido ropa, en un gesto de admiración, a sus colegas de "La Banda" una vez concretada la derrota en el Estadio Único Madre de Ciudades. En llamas por la decisión de los futbolistas, el directivo explotó de furia luego del encuentro por los 32avos de final del certamen nacional.

El presidente de Racing de Córdoba estalló contra sus jugadores por pedirles ropa a los de River: "Me avergonzó"

En el diálogo que mantuvo con Sport 965, el dirigente fue consultado por la decisión de los futbolistas del equipo de la Primera Nacional de ir hasta el vestuario del "Millonario" y esperarlos hasta 15 minutos para tener la ropa oficial de ellos. A pura bronca, respondió: "Lo digo como Manuel Pérez hincha, lo digo como Manuel Pérez socio y lo digo como Manuel Pérez presidente. Nunca hubiera esperado ver esa imagen".

"Cuando me levanté al día siguiente en Santiago, me cayó muy mal y me avergonzó", reconoció además. Exigente por lo que significa el club en su vida, Pérez profundizó: "Algunos no entendieron nada y quiero que entiendan dónde están... No voy a esperar diez minutos un pantalón con olor a culo de un jugador de River ni las medias con olor a pata. No lo espero de nadie, ni de (Lionel) Messi".

Al mismo tiempo, el mandamás de Racing de Córdoba disparó munición gruesa y dio a entender que, si fuera por él, hubiera expulsado del plantel a los jugadores que lo hicieron: “Hay imágenes que no tolero. Si estuviera abierto el libro de pases hubiera tomado otra decisión, pero está cerrado y tengo que tragar saliva. Se lo manifesté al plantel". Al respecto, Pérez remató: "Al técnico no le voy a pedir que saque a un jugador por un hecho desafortunado y equivocado”.