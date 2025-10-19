Por qué se fue de River Joaquín Panichelli, la joya que brilla en Racing de Estrasburgo

Joaquín Panichelli con la camiseta de Racing de Estrasburgo.

Joaquín Panichelli es uno de los jugadores del momento en la Ligue 1 de Francia, Con un doblete frente al PSG llegó a los oídos de todo el mundo al aparecer como goleador del campeonato con el Racing de Estrasburgo, equipo en donde también juega el ex Boca Valentín "Colo" Barco y que se muestra como una de las grandes sorpresas del torneo, compitiéndole de igual a igual a los mejores.

El delantero nacido en la ciudad de Córdoba vive un gran presente a sus 23 años, después de superar algunos momentos difíciles en su carrera. Una carrera meteórica, que encontró en sus primeros 10 partidos en Francia 7 goles. Una estadística goleadora que se refuerza en su paso por su anterior equipo, el Mirandés de la segunda división de España, donde consiguió convertir 21 goles en la temporada 2024/2025.

Por qué dejó River Joaquín Panichelli

El ariete tuvo su formación en varios equipos. Comenzó en las inferiores de Racing de Córdoba, en Nueva Italia, y de ahí pasó por Belgrano y por Atalaya de esa misma provincia. En el 2020, después de entrenarse un mes en Boca, finalmente quedó con 19 años en River, donde rápidamente logró consolidarse en la Reserva del club con buenas actuaciones y mostraba un futuro promisorio.

Sin embargo, el delantero no encontró lugar en la primera división, donde se encontraba tapado ante la sobrepoblación de nueves en la época de Martín Demichelis como entrenador del "Millonario". En ese momento, el primer equipo contaba con delanteros como Miguel Borja, Salomón Rondón y Facundo Colidio, por lo que nunca encontró lugar y en 2023 se fue libre con el pase en su poder de la institución a probar suerte al fútbol europeo.

Joaquín Panichelli en su paso por River.

Panichelli en el fútbol europeo

A comienzos de 2023, se fue al Alavés de España, donde la adaptación no fue sencilla para él, ya que sufrió una rotura de los ligamentos en la rodilla izquierda, lesión que lo marginó varios meses y frenó su desarrollo. Tras recuperarse, fue cedido al Mirandés de la segundo división española, donde lograría destacarse ser una de las figuras en ataque, con goles importantes, lo que llevó a que lo vendan a Racing de Estrasburgo por 20 millones de dólares y, en su primer semestre, transformarse en un jugador determinante para su equipo.

Los clubes donde jugó Panichelli