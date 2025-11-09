Por qué Facundo Colidio no juega para River en el Superclásico frente a Boca

Por qué Facundo Colidio no juega el Superclásico: los motivos.

Este domingo a partir de las 16:30 horas, River Plate visitará a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino mientras el club atraviesa un momento crítico. Con la necesidad de ganar para mantenerse en la pelea para clasificar a competiciones internacionales en 2026 por tabla anual, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo disputará en La Bombonera un duelo fundamental frente al 'Xeneize'. Para este enfrentamiento, sin embargo, el entrenador no podrá contar con Facundo Colidio, una de sus armas más importantes en el ataque.

El delantero con pasado en Tigre sintió una molestia en el primer tiempo del cotejo frente a Gimnasia y Esgrima La Plata (que terminó con una dura derrota por 1 a 0) al saltar a disputar un balón contra un defensor, por lo que debió ser reemplazado a los 15 minutos del primer tiempo por Cristian Jaime. Horas después, se confirmó que sufrió un desgarro en su isquiotibial izquierdo que lo marginará por, al menos, tres semanas.

Esta baja es dura para el 'Muñeco', que no contará con una alternativa ofensiva para enfrentar al 'Xeneize'. Maximiliano Salas será nuevamente titular junto con Sebastián Driussi, que llegó con lo justo tras recuperarse de la distensión que sufrió contra Independiente Rivadavia de Mendoza por Copa Argentina. En el banco de suplentes estarán Miguel Ángel Borja, de mal presente futbolístico (viene de errar un penal en el último minuto frente al 'Tripero') y el juvenil Ian Subiabre.

El delantero del 'Millonario' salió tras su lesión frente a Gimnasia y rompió en llanto en el banco.

Las formaciones de River y Boca para el Superclásico

La formación será del 'Millonario' será: Franco Armani en el arco; línea de tres defensores con Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta y Paulo Díaz; Lautaro Rivero y Marcos Acuña como laterales; en el mediocampo jugarán Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo y Maximiliano Meza; y en ataque estarán Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Por su parte, en Boca será: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Milton Delgado, Leandro Paredes, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Cuándo se juega el Superclásico entre Boca y River por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Claudio Úbeda recibirá al de Marcelo Gallardo el domingo 9 de noviembre a las 16 en La Bombonera, por la fecha 15 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido que dirigirá Nicolás Ramírez en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Boca vs. River: ficha técnica