Quién es Milton Delgado, el crack de Boca que juega en el Superclásico y que ya es buscado por Europa

Uno de los mejores jugadores de los últimos meses en Boca es Milton Delgado, el mediocampista de la Selección Argentina Sub -20 que está en el equipo de Claudio Úbeda y que se ganó la posición en el primer equipo. Además de eso, ahora tiene a un equipo que lo quiere si o si para el próximo torneo. Este equipo es uno de los mejores del fútbol inglés.

Milton Delgado nació el 16 de junio de 2005 en Rafael Castillo, partido de La Matanza, y es un volante central argentino que juega en Boca Juniors. Desde chico llamó la atención por su inteligencia táctica, su capacidad para recuperar la pelota y su madurez en el manejo del mediocampo, pese a su corta edad.

Llegó a Boca en 2015, tras destacarse en un club de su barrio, y fue creciendo dentro de las inferiores hasta debutar oficialmente en 2024 en la Copa Sudamericana. Su rendimiento sólido, su temple y su precisión en el pase lo convirtieron rápidamente en una pieza importante del plantel profesional. Además, integró la Selección Argentina Sub-20, donde fue reconocido entre los mejores mediocampistas defensivos jóvenes del mundo. Con contrato vigente hasta diciembre de 2028, Boca lo considera una de las grandes promesas de su cantera y un proyecto de futuro para el mediocampo xeneize.

El Chelsea, equipo inglés donde juega Enzo Fernández, tiene en la mira a Milton Delgado, uno de los mediocampistas titulares de Boca Juniors. El club londinense busca reforzar su mediocampo y estaría dispuesto a ofrecer una suma importante en dólares para quedarse con el volante.

A pesar de que ya hubo contactos informales para conocer las condiciones de Delgado, todavía no se presentó ninguna oferta formal. Desde Boca, con Juan Román Riquelme como uno de sus principales referentes, anticiparon que pondrán resistencia para dejar partir al jugador, estableciendo un precio base de 15 millones de dólares para su transferencia. Por otro lado, Javier Mascherano también mostró interés en Milton Delgado y lo tiene en cuenta para sumarlo a su plantel cuando se abra el mercado de pases. Esto marca que el mediocampista es una pieza codiciada en el mercado local e internacional.

Además del interés por Delgado, Chelsea sigue de cerca a Lautaro Rivero, una joven promesa que pertenece a River Plate y que recientemente volvió de su cesión en Central Córdoba. Sin embargo, la operación para llevarse a Rivero no será sencilla, ya que Marcelo Gallardo, director técnico de River, tiene una gran consideración por el jugador y su cláusula de salida es muy elevada.

La cláusula de rescisión de Rivero está fijada en 100 millones de dólares, lo que obliga a cualquier club interesado a acomodarse a las condiciones del equipo argentino. Aunque River no recibirá ese monto completo, se espera que las condiciones de pago sean favorables y que el club se libere de hacerse cargo de los impuestos asociados a la operación.