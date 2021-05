El ex presidente de la Nación le respondió al mandamás de River Plate.

Luego de que Rodolfo D'Onofrio, presidente de River Plate, asegurara que durante la presidencia de Mauricio Macri (hincha de Boca) su club se vio perjudicado, fue el propio dirigente de Juntos por el Cambio el que salió a contestarle. Y lo hizo en diálogo con Radio Mitre de Córdoba. “No sé por qué dice eso, River ganó más que nunca conmigo como Presidente, fue una tortura”, aseguró.

“Muchas veces no entiendo las cosas que dice D’Onofrio, no son muy transparentes las cosas que dice”, agregó Mauricio Macri, entre otros temas que abordó en una entrevista de la cual se hicieron eco diferentes portales. Lo cierto es que el ex presidente de la Nación volvió a hablar de fútbol, algo que hizo de forma recurrente durante su gestión en el Poder Ejecutivo.

¿Qué fue lo que dijo D'Onofrio horas atrás, generando el malestar de Macri? Lo siguiente: "Me hubiera gustado tener a un Presidente de la República de River. Dos cosas me hubieran gustado en realidad. Primero, tenerlo a Menem de Presidente, porque tener a un Presidente de River sería extraordinario. Me tocó uno de Boca, así que era difícil mi camino”. Estas palabras del titular del "Millonario" en ESPN fueron el motivo por el que el dirigente opositor salió al cruce horas después.

La descarada mentira de Macri: "Yo hubiera conseguido las vacunas necesarias"

El pasado miércoles 19 de mayo, Mauricio Macri visitó la Provincia de Córdoba para presentar su libro "Primer Tiempo", que fue lanzado a mediados de marzo. En su recorrido protagonizó una charla con Gustavo Santos -ex secretario de Turismo entre 2015 y 2019 y un posible candidato de JxC en la provincia- y también una entrevista en la radio, donde se refirió a la campaña de vacunación en la Argentina y lanzó todo tipo de mentiras y afirmaciones insólitas.

Mientras el Gobierno de Alberto Fernández se ocupa de seguir renegociando la estrepitosa deuda con el FMI que dejó, Macri dio un paseo por Córdoba, donde donde realizó una manifestación verdaderamente incomprobable: dijo que si hubiera gobernado durante la pandemia de coronavirus, habría "conseguido las vacunas necesarias".

"Me hubiera gustado comprar muchas vacunas", agregó el líder de Juntos por el Cambio. Asimismo, y pese a que el oficialismo ya incorporó más de 12.600.000 vacunas y hay más de 8 millones de personas vacunadas entre Sputnik V, Sinopharm y AstraZeneca, cuestionó: "Nadie explicó por qué no vinieron al país las 13 millones de vacunas de Pfizer, ni por qué se tomó la mínima cantidad de dosis de Covax (N. de R. Argentina recibirá la cuota correspondiente a ese programa, no rechazó vacunas), ni qué pasó con las de AstraZeneca. El sentido común es comprar todas las vacunas posibles. En Estados Unidos, la gente está toda en la calle”.