Un exjugador que ganó 3 títulos con River y jugó un Mundial con la Selección Argentina reveló su crisis interna en el fútbol. "Disfrutaba cuando dejé de jugar", se sinceró.

Un exfutbolista que fue tres veces campeón con River y fue a un Mundial con la Selección Argentina reveló su sufrimiento cuando estaba en actividad, tanto dentro como fuera de la cancha. Aunque le fue bien en el fútbol en la Primera División y hasta Diego Maradona lo convocó a Sudáfrica 2010, en una parte de su carrera profesional la pasó muy mal.

Se trata de Ariel "Chino" Garcé, exdefensor de 43 años que fue entrevistado en el programa Vuelta y Media (Radio Urbana Play). Durante la charla, repasó todos los temas: la presión por el éxito en el deporte, el machismo, el agradecimiento eterno al "Diez" y la necesidad de descargar las tensiones en algún lado.

El calvario del Chino Garcé, ex River y Selección Argentina: "Carnicería"

En la entrevista, el exlateral derecho detalló cómo la pasó una vez que abandonó el fútbol profesional en 2014 a los 35 años: “Me dio miedo cuando me fui". Incluso, reflexionó que "hay muchas oportunidades, tentaciones, cosas a las que estás acostumbrado. Se viene el miedo si dejás todo esto". No obstante, aclaró: "Pero hay un montón de cosas... hoy agradezco esta elección de vida, he mejorado vínculos. Vivía concentrado en el cuidado del físico. Hoy puedo ir a una carrera, ir a pescar, son cosas que no podía hacer antes”.

En ese sentido, el ex Rosario Central aseveró que "el fútbol hoy, que es todo tan éxito y fracaso, tanta carnicería... Cambia que no tenés el desgaste físico, pero no disfrutás nunca". "El otro día contaba que disfrutaba cuando dejé de jugar. Paré la pelotita y veo los logros”, profundizó. También reconoció: “No veo mucho fútbol. Sigo más a River, a Central, pero lo veo de un lugar light, sin analizar. Quiero comprender los momentos de las personas que están jugando al fútbol”.

Con apenas 19 de edad, Garcé se estrenó en la Primera de "La Banda" y admitió: “Tuve un gran envión en mi debut en River. Tenía una imagen súper aceptada. Luego tomé algunas elecciones medias chotas... fui a México, no la pasé bien, prioricé lo económico. Después, mi carrera tuvo que volver a levantarse". A la hora de repasar las camisetas que vistió, amplió: "Fui a Colón, fui a Bahía Blanca (a Olimpo). Me dio un doping (positivo) y me quería matar. Yo no había consumido nada y no sabía cómo hacérselo saber a todos. Me fui a correr en moto, me agarró una locura".

"Después estuve con El Chacho (Eduardo Coudet) y (Leonardo) Astrada, que me llevaron a Central, y estaba de nuevo en mi carrera. Estuve a punto de dejarla. Me fui a correr en moto de verdad. Me quería golpear, estaba enojado. Los amigos me dicen ‘vení, que yo te creo’. Sólo yo y mi gente sabía que no consumía nada. Ahí remonté mi carrera", añadió "El Chino". Acerca de un momento bisagra en su trayectoria, rememoró: "Voy a Colón, ocupo un lugar liderando un grupo, creo nuevamente en mí. Y pasa esto de Maradona".

Garcé fue al Mundial de Sudáfrica 2010 con Maradona de DT.

Garcé recordó el Mundial 2010 con Maradona: "Fue una locura"

Con relación a su única participación en una Copa del Mundo de mayores, aunque no jugó ni un minuto, "El Chino" definió la situación como "algo muy loco para mí" y profundizó: "Mi hermano me decía que iba a ir a un Mundial y yo no encontraba en cuál. Yo iba a ir con mis amigos. Quería vivir esa experiencia. La realidad es que pasaron estos partidos intrascendentes, tenía todo un rollo con personas que no me agradaban”. Por último, admitió que “sucedió una magia" cuando dijo que pensó que "acá hay algo más" y sentenció: "Mi nivel en Colón era bueno y empezó a suceder. Maradona no quería llevar a ciertas personas y se me empezó a reconocer y ocupar un lugar. Luego la prensa se me tira en contra. Maradona creo que me jugó a favor, me bancó y me llevó”.

Los números del Chino Garcé en River

Durante su etapa entre 1998 y 2004, el exdefensor disputó: