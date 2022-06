Noticias River hoy: Gallardo ya tiene listo el equipo frente a Vélez y sumó a Borja

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo elevó la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores con 30 futbolistas entre los que se encuentra el paraguayo Robert Rojas

En medio de las vueltas por el futuro de Luis Suárez, Marcelo Gallardo ya tiene pensado todo para el próximo partido por Copa Libertadores. El conjunto de Núñez ya tiene casi todo decidido para el encuentro y la única duda sería Esequiel Barco o Nicolás de la Cruz. Además, el club sumó al jugador colombiano Miguel Borja.

El equipo que paró en la última práctica Marcelo Gallardo es: Franco Armani, Paulo Díaz, Mammana, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, José Paradela, Enzo Fernández, Esequiel Barco; Julián Álvarez y Braian Romero. La única duda, en principio es si el ex jugador de Independiente ingresa en lugar de De la Cruz.

Por otro lado, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo elevó la lista de buena fe para los octavos de final de la Copa Libertadores con 30 futbolistas entre los que se encuentra el paraguayo Robert Rojas, en vías de recuperación de una fractura de tibia y peroné de la pierna derecha, junto al recién incorporado Rodrigo Aliendro, proveniente de Colón.

El futuro de Borja en River

"Miguel está con la mejor predisposición. Él me manifestó que si le toca quedarse acá, porque no se da la negociación (con River), se queda feliz, que no lo tomaría como una frustración. Lo mejor para el jugador es conocer su futuro pronto", había declarado el presidente de Junior a la tarde.

Si bien a la tarde del martes la situación se había trabado, durante la noche hubo una reunión entre entre los dirigentes de Junior, River y Palmeiras de Brasil, dueño de un porcentaje del pase del goleador colombiano. Tras la reunión quedó definida la llegada de Miguel Borja al conjunto Millonario.

El futuro de Luis Suárez

Según contó el periodista Sebastián Srur en el ciclo Saca del medio en Radio Continental la oferta que River le hizo a Luis Suárez es de 3 millones de dólares anual y un millón más si el "Millonario" gana la Copa Libertadores. Por otro lado, el contrato incluiría una cláusula para la finalización del vínculo a fin de año si el futbolista así lo desea. Igualmente, primero los dirigidos por el "Muñeco" tendrán que eliminar a Vélez Sarsfield en los octavos de final del torneo continental.

Este miércoles 29 de junio desde las 21:30 en el Estadio José Amalfitani, el conjunto de Núñez visitará al "Fortín" por la mencionada instancia. Tanto los encuentros de esta llave como el cruce por la Liga Profesional ante Huracán del domingo 3 de julio en Parque Patricios serán los últimos de Julián Álvarez antes de pasar al Manchester City de Inglaterra. Por este motivo, el arribo del "Pistolero" sería fundamental para que el DT arme el equipo.