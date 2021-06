Fuerte denuncia por el descenso de River: "Le llevaron una valija con plata a Pezzota"

El periodista de TNT Sports, Hernán Castillo, contó una hecho increíble de aquel 26 de junio del 2011. "Ni eso hizo bien Pasarella", sostuvo.

El periodista de TNT Sports, Hernán Castillo, contó un intento de coima desconocido en el décimo aniversario del descenso de River a la Primera B Nacional. De aquel día quedan, sin lugar a dudas, las lágrimas de los fanáticos y las fanáticas, los disturbios en el estadio -con fuertes destrozos y hasta incendios- y también, los enfrentamientos con la policía en el exterior del Monumental. ¿Cuál fue la "bomba"? Según el periodista, desde el "Millonario" buscaron comprar al árbitro del partido, Sergio Pezzotta y así, evitar la tragedia futbolística.

Durante el especial que realizó dicho canal, el conductor recordó sobre aquel encuentro del 26 de junio del 2011 en Núñez: "En el entretiempo le llevaron una valija con plata a Pezzotta. No llegó al vestuario, alguien se la llevó. Ni eso hizo bien Pasarella". Según su propia información, una de las que tenía la valija, se la robó. Al mismo tiempo confirmó "la apretada" al juez del encuentro, por la que se generó una causa a la que este último no se presentó. "Declara no haber visto nada de lo que pasó", dijo.

Sobre esto último, Castillo destacó: "Mágicamente, un futbolista que se llama Juan Carlos Lescano (actualmente en Arsenal de Sarandí, con pasado en Central Córdoba de Rosario), jugó en River seis meses después a cambio de 800 mil dólares". Aunque remarcó: "No disputó ni un partido en River pero el club pagó esa plata. Después de un año, se fue". ¿Cuál es la unión? "El representante de Lezcano era alguien muy vinculado a Pezzotta que omitió contar quienes habían ido a apretarlo a cambio de que el futbolista estuviese en River", finalizó.

Escuchalo:

Tras el recordado día, se iniciaron dos causas penales: una por amenazas coactivas agravadas y otra por omisión de recaudos de seguridad en la organización del espectáculo deportivo. La primera, como bien se conoció, involucró al mencionado árbitro Pezzotta, nueve barrabravas de River, tres dirigentes y un policía. En el entretiempo, integrantes del Borrachos del Tablón y empleados del club se acercaron al vestuario y manifestaron: "Mirá que acá tenemos que ganar porque no sale nadie; si no nos cobrás un penal, no salís vivo, te vamos a matar". Estos dichos fueron contados por el mismo rosarino, en 2016.

En el especial de Halcones y Palomas, titulado "La historia oculta detrás del descenso de River", el periodista recordó: "River nunca puso plata para incentivar a rivales. Pasarella decía que no iban a poner plata en eso, que no lo necesitaban". En la misma línea recordaron la fuerte discusión y eterna disputa con el ya fallecido líder de la Asociación del Fútbol Argentino, Julio Grondona -el principal acusado por Pasarella por "condenar" al club de Núñez-; los movimientos del exjugador como mandatario y las grandes internas con los futbolistas y DT's.