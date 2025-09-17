Enzo Pérez: qué edad tiene, cuándo nació y de dónde es

Enzo Pérez con la camiseta de River.

Enzo Pérez es uno de los últimos grandes ídolos de River. Un jugador inoxidable que al día de hoy muestra su calidad y que ha construido una carrera muy sólida, con larga trayectoria en Europa y en la Selección Argentina. De aquellos primeros pasos en Godoy Cruz de Mendoza al "Millonario" vivió una carrera llena de grandes momentos a nivel clubes y también con el combinado albiceleste.

Basta con recordar su gran actuación en la final de la Copa Libertadores 2018, donde fue un pilar fundamental del partido que River le ganó a Boca en Madrid y le dio su cuarta Copa Libertadores. También fue una de las grandes figuras del Estudiantes de La Plata campeón de la Libertadores 2009, con una histórica victoria a Cruzeiro en Belo Horizonte. Y en Brasil, donde consiguió llegar a la final del mundial, siendo parte de un mediocampo de mucha lucha y quite, con Javier Mascherano y Lucas Biglia.

Cuántos años tiene Enzo Pérez

Enzo Pérez tiene 39 años.

Cuándo nació y de dónde es Enzo Pérez

El futbolista Enzo Pérez nació el 22 de febrero de 1986 y es de la ciudad de Maipú, Mendoza. El mediocampista comenzó en las inferiores de Deportivo Maipú, donde debutó con 16 años. En 2003 llegó a Godoy Cruz, donde debutó en el primer equipo tombino el 6 de agosto de 2006. Después de su actuación en ese club, Estudiantes de La Plata lo fichó para formar parte de su equipo a partir del segundo semestre de 2007. En dicho equipo fue finalista de la Copa Sudamericana 2008 y campeón de la Copa Libertadores 2009.

Enzo Pérez, uno de los últimos ídolos de River.

En 2011 fue comprado por el Benfica de Portugal. luego pasó al Valencia y en 2017 llegó a River, donde haría historia. Su actuación más recordada es en la Copa Libertadores 2018, donde jugó 12 de los 14 partidos de River en esa Copa: apenas se perdió la serie ante Independiente, por los cuartos de final, ya que fue expulsado en la vuelta frente a Racing, al provocar a Ricardo Centurión.

Todos los títulos que ganó Enzo Pérez