Enzo Pérez, de River, sorprendió a todos y anunció dónde se va a retirar: "Despedida"

Enzo Pérez, ídolo de River, sorprendió a todos y anunció que no se retirará en "El Millonario". El volante se refirió a su despedida y aseguró que se siente emocionado por el cariño de los hinchas

Enzo Pérez, ídolo de River, sorprendió a todos al anunciar dónde se va a retirar, que no será precisamente en "El Millonario". El mediocampista de 37 años todavía se siente a pleno en el aspecto físico en el fútbol argentino y aseguró que no sabe cuándo le dirá adiós a una trayectoria profesional que incluyó muchos títulos, el paso por Europa y el subcampeonato del mundo con la Selección Argentina en Brasil 2014.

El volante confirmó que el punto final en su carrera será en Deportivo Maipú de Mendoza, en su ciudad natal. De hecho, allí inició su camino como futbolista y debutó en la Primera en diciembre de 2002 con 16 años, hasta que en 2004 pasó a Godoy Cruz de la misma provincia. El equipo cuyano se encuentra actualmente en la quinta posición en la tabla en el Grupo B de la Primera Nacional, y será el destino definitivo del ex Estudiantes de La Plata según sus propias palabras.

Enzo Pérez anunció que su retiro no será en River, sino en Deportivo Maipú: "Un deseo personal"

El mediocampista de contención dialogó con los medios de comunicación luego de la victoria por 3-0 del elenco de Martín Demichelis frente al "Tomba" en el estadio Monumental y se refirió a su adiós como deportista. "Mi despedida no va a ser con esta camiseta, lo dije hace diez años. Sigo disfrutando, sigo aprendiendo, pero me voy a retirar en Deportivo Maipú por un deseo personal y familiar", recordó de manera contundente. "Me queda mucho tiempo para seguir disfrutando con esta camiseta”, aclaró igualmente.

El emblema del "Millonario" les agradeció a los hinchas y aseveró que "es difícil explicar lo que uno siente ahí adentro cuando te ovacionan de la manera en que lo hacen...". "Se me pasan miles de cosas por la cabeza. Estoy grande, trato de evitarlo, pero se me pone la piel de gallina. Mi familia y mis hijos se deben emocionar en casa", se sinceró el ex Valencia de España.

Los elogios de Enzo Pérez para Demichelis: "No se casa"

A puro halago con el entrenador de "La Banda", el cuyano destacó: "Martín, desde que llegó junto a su cuerpo técnico, nos dio un montón de variantes en la pretemporada". Al mismo tiempo, indicó que "uno quiere que todo se vea plasmado en la cancha pero todo lleva su proceso" y repasó que "ha ido buscando alternativas, sistemas... No se casa y estudia mucho a los rivales".

Enzo Pérez, con la camiseta de Deportivo Maipú de Mendoza.

Cuándo juega River: próximo partido vs. Sarmiento

"El Millonario" visitará al conjunto de Israel Damonte en el estadio Eva Perón de Junín por la octava fecha de la Liga Profesional 2023 del fútbol argentino. El encuentro comenzará el domingo 19 de marzo a las 21.30 horas.