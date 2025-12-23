El nuevo mediocampo de River que Gallardo piensa con Moreno

La reconstrucción de River de cara a la temporada 2026 comenzó y de gran manera porque está dando importantes avances en el mercado de pases con el fin de que Marcelo Gallardo tenga a los jugadores desde el comienzo de la pretemporada. Esto le permitirá trabajar en la construcción de un sólido mediocampo que tendrá como figura a Aníbal Moreno, que acaba de ser comprado a Palmeiras y se transformó en el segundo refuerzo.

Después de una negociación que se desarrolló casi a la velocidad de la luz, el volante central firmó su contrato y comenzó a moverse a la par de sus compañeros. Se trata del elegido para reemplazar a Enzo Pérez, que no renovará su vínculo que llegará a su fin el próximo 31 de diciembre. Además, se conoció que el cuerpo técnico del "Muñeco" dejará de contar con Juan Portillo como mediocampista porque lo consideran defensor y podrían llegar a probarlo en la zona del lateral izquierdo hasta conseguir una variante.

Por ende, se desprende que la mitad de la cancha de River estará compuesta por la presencia de Aníbal Moreno como encargado de distribuir, recuperar el balón y manejar el pulso del equipo en cada momento del partido. Por otro lado, se comenzó rumorear que el borrador del cuerpo técnico podría contar con las asistencias de Kevin Castaño y Fausto Vera. Además, es necesario sumar a Juan Fernando Quintero como el cuarto volante, que tendrá la obligación de generar el juego que conecte a esta parte de la formación con los delanteros.

En el banco de suplentes quedarán como alternativas Giuliano Galoppo, Santiago Lencina, Cristian Jaime, Matías Galarza y Juan Cruz Meza. Mientras que "Maxi" Meza se encuentra relegado porque está llevando a cabo una recuperación con el fin de dejar atrás avulsión en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda. Una zona que le está generando varios problemas, debido a que no fue la primera lesión en el año que le quitó minutos en cancha.

Un refuerzo de 100 millones

El detalle fino de la operación expone que River compró el 100% de la ficha de Aníbal Moreno en 7 millones de dólares limpios, debido a que Palmeiras de esa manera se evitaba pagarle una serie de bonos a Racing. Una decisión que no gustó para nada en la Academia, y que provocará cambios en las operaciones a futuro con el fin de asegurar que los montos se reciban de forma completa y sin tanta demora.

Por otro lado, el volante central le puso su firma al contrato y quedó abrochado hasta diciembre del 2029. Lo particular es que dispone de una cláusula de 100 millones de euros. Una medida que nació a partir de la salida de Franco Mastantuono que obligó al club a aceptar la propuesta del Real Madrid o quedarse jugando pero rechazando cualquier intento de renovación de contrato que le puedan hacer a futuro. De esta manera, la institución se puede asegurar de colocar sus propios términos de venta.

Primer partido de pretemporada

A falta de una fecha precisa, se conoció que River llegó a un acuerdo para disputar con Nacional de Uruguay un partido amistoso durante la pretemporada. Se estima que el mismo se desarrollará en Montevideo en una jornada cercana a la segunda o tercera semana de enero. Además, no se descarta la posibilidad de que haya un segundo duelo contra un club de categoría internacional.