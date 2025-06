El crudo mensaje de Gallardo a los hinchas de River por la venta de Mastantuono: "No lo tenés más"

Gallardo le habló a los hinchas de River por la venta de Mastantuono.

Marcelo Gallardo rompió el silencio a horas del partido de River Plate contra el Monterrey por el Mundial de Clubes 2025 en Estados Unidos y le dejó un mensaje contundente a los hinchas sobre la venta de Franco Mastantuono al Real Madrid. Esta vez, el "Muñeco" se refirió a lo que generó la noticia y no sólo para él, sino también para los fanáticos del "Millonario" que estaban ilusionados con la joya de las inferiores. A su vez, también le habló directamente al joven antes de su salida al prestigioso equipo español.

Los dichos del DT tuvieron lugar en ESPN F12 en diálogo con Mariano Closs y no anticipó el 11 contra los mexicanos, pero sí dejó varias frases interesantes sobre el elenco de Núñez. Una de ellas tiene que ver justamente con el volante que ni bien cumpla los 18 años el 14 de agosto viajará a Europa para sumarse al "Merengue" de Xabi Alonso. Si bien no lo culpó por su decisión, sí opinó sobre el impacto que tuvo para quienes siguen el día a día del club.

La cruda opinión de Gallardo sobre la salida de Mastantuono de River al Real Madrid

"Es muy difícil decirle que 'no' al Real Madrid. Me pongo en el lugar del futbolista, pero es mí opinión que tiene algo de interés. También pasa por una cuestión de sentimientos porque el hincha sabía que Mastantuono iba a tener esta posibilidad más temprano que tarde pero no lo disfruta", esbozó el "Muñeco" acerca de lo sucedido con el joven crack. Y luego agregó: "Sale un jugador que va a tener un proceso en el que lo va a disfrutar y ya no lo tenés más. Eso pega en el sentimiento del hincha y mandan los tiempos del mercado".

Por otro lado, sobre el futuro de la joya de las inferiores con la camiseta del Real Madrid luego de su debut oficial con la Selección Argentina, Gallardo le deseó lo mejor: "Ojalá se imponga y siga creciendo dentro del campo de juego, donde se termina de formar". A su vez, destacó que es un "chico en pleno proceso de crecimiento, los cuales son más precoces, rápidos, todo ya" y recordó el caso de Julián Álvarez, que dejó el "Millonario" y se afianzó en Europa más allá de que no tuvo tanto rodaje en el Manchester City con Pep Guardiola a cargo.

Franco Mastantuono no seguirá en River tras el Mundial de Clubes.

Las estadísticas de Mastantuono con la camiseta de River

Partidos : 61.

: 61. Goles : 10.

: 10. Asistencias: 7.

El cruce con Monterrey en el Mundial de Clubes y la ilusión con Cristiano Ronaldo

Con respecto a lo que se viene para el cruce contra Monterrey y la ausencia de Sebastián Driussi por lesión, Gallardo fue muy claro en sus palabras: "No hay que cambiar la identidad de ataque. Los sistemas son un orden que se da para ocupar los espacios cuando no tenés la pelota. No somos un equipo de espera. No está en mi ADN la actitud de defenderse".

Sobre la figura de la Selección de Portugal y los rumores sobre su arribo al "Millonario", el "Muñeco" tampoco se guardó nada y aclaró la situación. "A través de un amigo en común le dije del Mundial y si tenía intenciones de jugarlo. Se sintió reconocido, lo evaluó y lo pensó. Si picaba picaba, ja. Pero me dijo que tenía que preparar para la temporada. Lo dijo él, sino no se hubiera sabido".

Cuándo vuelve a jugar River por el Mundial de Clubes 2025

El "Millonario" de Marcelo Gallardo se enfrentará al Monterrey de México el próximo sábado 21 de junio desde las 22 (hora argentina) en el Rose Bowl Stadium de Los Angeles por la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025. El elenco de Núñez buscará sumar de a tres ya con los resultados puestos del Inter ante el conjunto mexicano y del propio Urawa Red Diamonds contra los italianos tan sólo unas horas antes.