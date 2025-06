La fuerte advertencia a Mastantuono de Sergio Ramos sobre su futuro en Real Madrid: "Crack o no"

El mensaje que recibió Mastantuono de una gloria del Real Madrid sobre su futuro en la "Casa Blanca".

En plena competencia del Mundial de Clubes y a horas del debut de River Plate, Sergio Ramos, gloria del Real Madrid, dejó una fuerte advertencia a Franco Mastantuono sobre su futuro en la "Casa Blanca". El jugador español, que milita en Monterrey, recoció el talento del argentino pero le marcó a club llegará.

En la previa al duelo del equipo mexicano frente a Inter de Milán por el Mundial de Clubes, por el mismo grupo que integra el "Millonario", Ramos, que ganó 22 títulos con Real Madrid, destacó a Mastatuono. “Es cierto que es indudable el talento que tiene el chaval. Yo no lo he seguido sinceramente muy de cerca, pero sí me han hablado, tengo muchos compañeros argentinos, y es un fichaje que ya se ha hecho oficial por parte de Real Madrid que apunta muchísimas maneras”, comenzó diciendo en rueda de prensa.

Ramos, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 y excapitán del Real Madrid en varios años entre 2005 y 2021, remarcó la chance que tiene el talentoso zurdo, de 17 años, pero con un contundente mensaje: “Le deseo lo mejor, sobre todo teniendo un futuro en el Real Madrid. Y creo que el Madrid es el mejor sitio para ver si uno se hace crack o no”.

Cabe resaltar que Franco arribará al club de la capital española el 14 de agosto, cuando cumpla los 18 años y sea mayor de edad, después de que Real Madrid acordara su transferencia por 50 millones de dólares, valor de su cláusula pero en tres pagos.

El detalle de la venta de Mastantuono de River al Real Madrid

El 11 de junio de 2025, Franco Mastantuono ejecutó su cláusula de rescisión, en conjunto con el Real Madrid, finalizando de forma anticipada su contrato con River Plate. El jugador se incorporará al club español tras la disputa del Mundial de Clubes FIFA 2025.

El monto total de la operación fue de € 63,2 millones, equivalentes a USD 72,6 millones, constituyéndose como la mayor transferencia en la historia del fútbol argentino. River Plate percibirá € 45 millones netos (USD 51,7 millones).

El resto se distribuye de la siguiente manera:

• € 11,8 millones (USD 13,6 millones): fisco español.

• € 1,4 millones (USD 1,6 millones): Futbolistas Agremiados.

• € 0,9 millones (USD 1 millón): Fondos Estructurales AFA.

• € 3,6 millones (USD 4,1 millones): Decreto 510/2023.

• € 0,5 millones (USD 0,6 millones): otras tasas.

Gracias, Franco, por tu entrega y talento. Un orgullo verte crecer en el Club. Te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que viene post Mundial de Clubes.

Los números de Franco Mastantuono con la camiseta de River Plate

El talentoso futbolista debutó en la primera división de River con tan solo 16 años, el domingo 28 de enero frente a Argentinos Juniors por la Copa de la Liga. De allí en adelante consiguió poco a poco consolidarse en el equipo titular, hasta lograr afianzarse de manera definitiva con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes. En ese año y medio, entre enero de 2024 y junio de 2025, Mastantuono jugó con River 36 partidos por el torneo local, con 5 goles, mientras que por campeonatos internacionales disputó 13 partidos, con tres goles.

Su primer gol oficial se dio en un partido contra Excursionistas, el 7 de febrero de 2024, en los treintaidosavos de la Copa Argentina. Al mismo tiempo, se convirtió en el jugador más joven en convertir un gol oficial en River Plate (con 16 años, 5 meses y 24 días) por delante de Javier Saviola (con 16 años, 10 meses y 7 días). Otro récord que tiene es el de ser el tercer jugador más joven en debutar en primera, por detrás de Omar Rossi y Mateo Musacchio.