La despedida de los hinchas a Franco Mastantuono en el Monumental

El jugador de la Selección Argentina, Franco Mastantuono nació y se crió en River Plate futbolísticamente. Después de un año y medio como jugador del equipo luego de haber jugado en el club de Nuñez ahora se irá al Real Madrid por más de 45 millones de dólares, cifra que es significativa pero que también deja un mal sabor de boca a los hinchas Millonarios por no haberlo visto mucho tiempo. Ahora, en el Monumental, Mastantuono no vio acción en la Selección y no se pudo despedir "en cancha" como lo hubiese soñado.

El jugador de 17 años no ingresó en el partido que jugó la Selección Argentina, entre otras cosas, porque no dio la oportunidad. De esta manera, Franco Mastantuono no pudo decir adiós al estadio Monumental ante la gente de Argentina en la previa del viaje al Mundial de Clubes y, luego, a Madrid. Si bien no era con la camiseta de River Plate, su posible exclub, si era una oportunidad de decir adiós al Monumental.

En la previa del partido, hinchas de todas las edades hablaron de la capacidad de Franco Mastantuno. Entre ellos, se hablaba y se decía en charla con El Destape que el jugador era "Un genio, se merece esto y muchísimo más", mientras que siempre hablaron de la importancia del jugador: "Es un chico con mucho valor y va a terminar siendo un gran futbolista" dijo para un video de El Destape otro de los fanáticos que fue a ver a la Selección Nacional.

Mientras tanto, en la cancha, al ser escuchado su nombre tuvo algunos aplausos pero no pasó más que un simple coreo de nombre, ya que no pudo jugar ni un minuto en el Monumental.

El video en la previa

