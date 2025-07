Día agitado en River: sumó un jugador y se puede ir otro por 5 millones de dólares

Las novedades de River en el entrenamiento, con el mercado de pases en el centro de la escena.

River Plate tuvo una agitada mañana de entrenamientos del lunes 7 de julio del 2025, con una novedad positiva y otra probable noticia negativa si es que se llega a concretar. Es que el mercado de pases recién comienza para el club de Nuñez, que hasta finales de junio estuvo dedicado casi exclusivamente a su participación en el Mundial de Clubes.

Ya eliminado del certamen intercontinental, la institución presidida por Jorge Brito ya se enfoca directamente en el plano deportivo con los posibles refuerzos y salidas en el equipo liderado por Marcelo Gallardo. En este sentido, Fabricio Bustos analiza seriamente marcharse por la falta de continuidad y se acaba de sumar a las prácticas Sebastián Boselli.

En River, Bustos analiza irse y volvió Boselli

El lateral derecho surgido en Independiente no tiene demasiados minutos desde que el retorno de Gonzalo Montiel, por lo que evalúa propuestas por su futuro profesional a los 29 años. De hecho, ya tiene sondeos desde Brasil y España, aunque no llegó ninguna oferta formal a la "Banda" todavía. Es que desde Núñez anhelan recuperar al menos cuatro de los cinco millones de dólares que invirtieron por el ex Selección Argentina desde agosto del 2024. El defensor desea jugar y sumar rodaje, objetivo que con la presencia de "Cachete" se le complica demasiado en la actualidad.

Los números de Bustos en River

35 partidos oficiales.

Sin goles.

1 asistencia.

6 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

Sin títulos conseguidos.

Bustos podría irse de River por la falta de minutos.

Por el lado de Boselli, el "Millonario" acaba de hacer uso de la opción de repesca del lateral derecho o central uruguayo de 21 años, después de su préstamo en Estudiantes de La Plata. De cualquier manera, Gallardo lo considera principalmente como zaguero, ya que todo indica que Federico Gattoni y Leandro González Pirez no continuarán en la institución.

Se trata de un futbolista por el que la "Banda" desembolsó alrededor de 3.5 millones de dólares por el 70% de la ficha en agosto del 2023. Eventualmente, el charrúa que fue campeón del mundo Sub 20 con "La Celeste" puede cumplirle al "Muñeco" en la posición de "4" si se llega a marchar Bustos. De esta forma, River le saca a Boselli a Estudiantes el día anterior a la final de la Supercopa Internacional frente a Vélez, en plena disputa pública dialéctica entre los titulares de ambos clubes: Brito y Juan Sebastián Verón.

Las estadísticas de Boselli en River