Demichelis recibió una pésima noticia desde Europa: qué pasó con el DT de River

La triste noticia desde Europa que afecta mucho a Martín Demichelis. Qué pasó con el entrenador de River en las últimas horas.

Martín Demichelis recibió una pésima noticia desde Europa. El entrenador de River se vio afectado por una novedad triste e inesperada, más allá de que su equipo es el único líder de la Liga Profesional de Fútbol 2023. El DT de 42 años se sorprendió por una novedad desde España en las horas previas al partido frente a Platense en el estadio Monumental.

El impacto que llegó desde el Viejo Continente tiene que ver nada menos que con el descenso de Málaga a la Tercera División. Se trata del equipo en el que el cordobés disputó casi cuatro temporadas como jugador y en el que se retiró en mayo de 2017, a los 36 de edad. Además, allí nacieron las dos hijas que el futbolista tuvo con su esposa Evangelina Anderson: Lola (10) y Emma (6).

El descenso de Málaga a la Tercera, un golpe para Demichelis

La derrota por 2-1 frente a Alavés como visitante, en la anteúltima fecha del torneo de la Segunda de España, generó que el conjunto que supo llegar a los cuartos de final de la Champions League en 2013 bajara a la Tercera. Ahora, jugará en un certamen que ni siquiera es profesional y deberá reestructurarse en todo sentido para volver a la elite nacional.

Demichelis fue compañero de Rondón en Málaga.

De esta manera, se consumó el regreso a dicha divisional después de 25 años: desde mayo de 1998 que no participaba. En ese club, "Micho" fue compañero de Salomón Rondón, el delantero venezolano que llegó a River a comienzos de 2023 por pedido de él. En plena crisis institucional y deportiva, "Los Boquerones" tendrán que rearmarse para retornar con todo. Como bajan los cuatro últimos de la tabla de posiciones, acompañarán a Lugo, Ibiza y Ponferradina, ya que quedaron a siete puntos de Villarreal B con apenas tres en juego.

Los números de Demichelis en Málaga

Entre 2010 y 2013, más un último ciclo en 2017 para retirarse, el exdefensor disputó en total 113 partidos oficiales con 10 goles anotados.

Los jugadores argentinos de Málaga

Además de "Micho", hubo otros 40 compatriotas que se desarrollaron allí como futbolistas en la historia. Entre ellos se destacan Federico "Pocho" Insúa, Pablo Pérez, Diego Buonanotte, Wilfredo "Willy" Caballero, Javier Saviola, Esteban Rolón, Marcos Angeleri y Gabriel "Chucho" Schürrer.

La tristeza de Málaga en las redes sociales: "Perdón"

A través de sus canales oficiales, la institución española se disculpó con sus hinchas con el siguiente comunicado:

“A toda Málaga, perdón, os hemos decepcionado. Somos conscientes del profundo pesar generado en nuestra afición y es totalmente descorazonador para nosotros. Abandonamos el fútbol profesional por deméritos propios, no hay más explicación, no hay más excusas. En el mundo del deporte habitualmente se rehúye de la palabra decepción, pero no podemos calificar a este curso de otra forma. La temporada ha sido una decepción. La planificación no ha dado los frutos esperados, ni de lejos, y el fútbol no entiende de buenas intenciones, sólo de resultados”.

“Nuestra afición es, sin duda, el motor de este Club y de lo poco que no ha fallado. Su compromiso y empeño en creer nos ha mantenido con vida más tiempo de lo que la lógica dictaba, pero desgraciadamente no hemos estado a la altura”. “Queremos dar las gracias al malaguismo por sus muestras de amor sin igual. A las empresas que nos han apoyado tanto económicamente como moralmente, a las instituciones que han estado a nuestro lado en todo momento y, por supuesto, a toda la provincia de Málaga. Lamentamos mucho no haber honrado como se debe a su nombre. Este club es muy grande y volverá a estar donde debe estar”.