Demichelis podría perder a una figura clave de River

Martín Demichelis conoce el interés de un un equipo poderoso por una de las figuras de River y que brilló en la obtención de la Liga Profesional.

Mientras River Plate se enfoca en el único objetivo que le queda en el año, Martín demichelis sabe que podría quedarse sin una de sus máximas figuras en la próxima temporada. Un club gigante se decidió y viene a la carga por Nicolás De La Cruz, quien hace algunos meses tuvo varias ofertas para marcharse al exterior.

El futuro del uruguayo en el "Millonario" cada día parece más complejo. Si bien continua renovando su vínculo, los dirigentes saben que no podrán sostenerlo demasiado tiempo. Luego de que el Flamengo no llegara a un acuerdo con la dirigencia para la compra del pase a mediados de 2023 y que el propio jugador no aceptara laoferta del Al Duhail de Qatar, ahora apareció un fuerte interés de otro club poderoso y con dólares frescos.

El interés por Nicolás De la Cruz

Según informó el medio partidario Nosso Palestra, el Palmeiras busca a De La Cruz para el próximo mercado de fichajes ya que es una de las debilidades del entrenador, Abel Ferreira. Incluso, dicho medio, que fue el que adelantó el fichaje de Anibal Moreno de racing al "Verdao", señaló que hasta ya habría una negociación abierta entre ambas instituciones.

Nosso Palestra manifestó que Palmeiras habría ofertado 12 millones de dólares por el 100% de la ficha del volante de 26 años, sin embargo aclararon que River rechazó el ofrecimiento ya que desea, al menos, 18 millones de la misma moneda por la totalidad del pase. En la dirigencia del club de Núñez hay un hermetismo total con respecto a esta situación y no hay novedades sobre un avance en las charlas.

Vale recordar que, en julio pasado, River tenía todo acordado con Al Duhail para vender a De La Cruz por 16 millones de dólares, pero el talentoso jugador espero hasta último momento y no aceptó la oferta. El contrato de Nicolás vence en diciembre de 2025, con una cláusula de recisión de 25 millones de euros, y River comparte el 50% del pase con Liverpool de Uruguay, quien ve con buenos ojos que se lleve adelante su salida de Argentina.

Esta noche, el jugador que participó de dos Mundiales, jugará de titular en su seleccionado contra Uruguay, por la cuarta jornada de Eliminatorias Sudamericanas. En lo que va del 2023, el "Charrúa" se convirtió en una pieza clave en el esquema de Demichelius, donde jugó 32 encuentros, marcó siete goles y brindó tres asistencias.

Brito confirmó los rumores en River del futuro de Enzo Pérez

River Plate continua enfocado en el objetivo de la Copa Profesional y, en medio de rumores sobre qué será de sus jugadores más representativos, Jorge Brito dio indicios sobre lo sucederá con el futuro de Enzo Pérez. El presidente explicó quién tomará una decisión final sobre el capitán e ídolo del club.

A medida que pasan los años, la gloriosa etapa de Enzo en River se va acercando a un posible final. Si bien los fanáticos del "Millo" desean que continue vistiendo la camiseta, el propio mediocampista había asegurado meses atrás que dará una respuesta a fin de año, y sobre eso habló el mandamás del club de Núñez.

En diálogo con ESPN, Brito fue consultado ante la posibilidad de que Enzo siga ligado a la institución luego de diciembre. "Es un jugador muy representativo y con mucha injerencia en todos los jugadores del plantel. Va a tener que elegir cuando termine el año qué es lo que va a hacer", comenzó diciendo.

Luego, el máximo dirigente riverplatense, agregó sobre el mendocino, que finaliza su contrato a fines de 2023: "Ojalá que podamos seguir contando con él, tendrá que decidir ahora o más adelante cuándo será su último partido. Demuestra partido a partido que es el mejor en su puesto".

Más allá del deseo de Brito, Enzo ya dejó en claro varias veces que no se apresuraría en anunciar su decisión, ya que analizará cómo se encuentra físicamente cuando acabe el torneo local. Si bien en el "Millo" no ven mal un posible recambio de sus históricos ídolos, ven con buenos ojos que el exjugador de Estudiantes de La Plata sea quien guién a los nuevos futbolistas que lleguen, como lo hizo Leonardo Ponzio antes de retirarse.

Para finalizar, el dirigente de River volvió a dejar marcado su apoyo a Martín Demichelis, trar rumores de ruptura con el plantel: "Es una locura poner en duda a un técnico que es campeón. Le tocó agarrar en un momento muy difícil, debemos reconocérselo. Siempre hay cosas para mejorar, no hay ninguna duda de eso. Martín es un gran profesional, muy humilde y humano. Es un excelente entrenador y aún va a ser mejor. Estamos trabajando muy unidos".