Demichelis comparó a un jugador cuestionado en River con un campeón mundial: "Gran partido"

Los hinchas cuestionaron a un jugador de River y Martín Demichelis lo comparó con un campeón del mundo de la Selección Argentina para defenderlo. "Hizo un gran partido", lo valoró el entrenador.

Los hinchas de River cuestionaron a un jugador durante la victoria frente a Argentinos Juniors por 2-1 en el Estadio Monumental y Martín Demichelis lo defendió a pleno en la conferencia de prensa posterior al partido. Es más, para respaldarlo, hasta lo comparó con un campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

El protagonista es Enzo Díaz, el lateral izquierdo que llegó en el reciente mercado de pases y está jugando de segundo central ante las bajas por las lesiones en esa posición de Emanuel Mammana, Paulo Díaz y Héctor David Martínez. Muchos hinchas del "Millonario" resistieron al jugador por su baja estatura (1. 67 metro) y el director técnico prefirió apoyarlo pese al flojo nivel exhibido en lo poco que va del 2023.

Demichelis respaldó a Enzo Díaz en River y lo comparó con Lisandro Martínez

Consultado al respecto del defensor zurdo de 27 años, el DT sostuvo que "de central hizo un gran partido" y hasta les pidió a los fanáticos que "no pongan en tela de juicio que no es alto para ser central, porque uno de los campeones del mundo no tiene una gran contextura física y juega en Manchester United, en una liga (la Premier League de Inglaterra) donde las contexturas son mucho más grandes que las de acá. ¿Ok?". Aunque no lo mencionó, el DT hizo referencia a Lisandro Martínez, joven surgido en Newell´s que brilló en Defensa y Justicia.

En un ida y vuelta picante con los periodistas en la sala de prensa del renovado escenario del "Millonario", el estratega respondió: "Primero, te felicito por la pregunta que me hiciste por Díaz porque el otro día, ante el primer error, la primera pregunta fue ´¿por qué Díaz de central?´. Enzo Díaz de central hizo un gran partido, así que te felicito por la pregunta".

Enzo Díaz mide 1.67 m. y a Demichelis no le gusta que lo cuestionen por ello.

"Lo dije el otro día, que lo de Enzo era muy fácil de corregir porque tiene entrega, y la entrega no se compra. ¡La tenés o no la tenés!", apoyó el DT a su dirigido. "Y a Enzo lo vieron hoy, que fue en cada una de las jugadas al 110%, y eso no se compra. Lo tenés o no lo tenés. Y Enzo lo tiene", insistió el cordobés.

Sin embargo, "Micho" también aclaró que "obviamente, está acostumbrado a jugar de lateral izquierdo, es lateral izquierdo, su potencial es por ahí". "Me está haciendo un favor, le está haciendo un favor al equipo, lo va a ir haciendo cada vez mejor", completó el exdefensor.

Los cuestionamientos de los hinchas de River para Enzo Díaz

Los números de Enzo Díaz en River en la Liga Profesional 2023

Cuándo juega River

"La Banda" chocará el miércoles 15 de febrero de 2023 frente a Racing de Córdoba por la Copa Argentina, aún sin estadio ni horario confirmados. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal de cable TyC Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de su plataforma TyC Sports Play. Asimismo, otras aplicaciones como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow también transmitirán el encuentro.