Fue campeón con River y ahora vive un calvario en Brasil: "Irreparable".

Un ex futbolista de River Plate que supo destacar bajo las órdenes de Marcelo Gallardo atraviesa un complicado presente profesional en el fútbol de Brasil. Se trata de Nicolás de la Cruz, volante de 28 años del Flamengo, quien estuvo ausente en la victoria del domingo pasado en el clásico frente a Fluminense por una lesión en una de sus rodillas. Esta molestia es una más en una larga lista desde su llegada al conjunto carioca: desde su llegada en diciembre de 2023, el jugador de la Selección de Uruguay se perdió 25 encuentros y, en palabras de uno de los médicos oficiales del club, su dolencia es "crónica e irreparable".

Según informó ge, la sección deportiva del medio brasileño O Globo, José Luiz Runco, jefe del departamento médico del 'Fla', fue contundente respecto del estado de la recuperación del mediocampista con pasado en el 'Millonario': "Fue comprado por la gestión anterior pero no está en condiciones de jugar, ya que tiene una lesión crónica e irreparable en la rodilla derecha y otra en la rodilla izquierda. Como somos bípedos, tendremos dificultades en el equilibrio muscular si uno de los miembros está afectado". Y remató: "Estamos haciendo todo lo posible para que pueda participar, pero es muy complicado. En cuanto a la venta, solo lo haremos si hay un club interesado por un motivo distinto al fútbol competitivo".

Al igual que lo hizo con el cuadro de Núñez, De la Cruz demostró su gran capacidad con la camiseta rojinegra: jugó 61 partidos, 54 como titular, y tiene un saldo de 38 victorias, 14 empates y apenas nueve derrotas. Además, el charrúa marcó tres goles, repartió seis asistencias y ganó cuatro títulos (Copa de Brasil 2024, Supercopa de Brasil 2025 y Carioca 2024 y 2025). Sin embargo, las continuas complicaciones de salud que sufrió en el último año sumadas a los recientes fichajes de Jorginho, Jorge Carrascal y Saúl Ñíguez podrían relegarlo en la consideración del director técnico Filipe Luis.

Cabe destacar que las lesiones de rodilla del futbolista de la 'Celeste' no son novedad: cuando era jugador de River, sufrió en reiteradas ocasiones problemas en ambas rodillas que lo dejaron afuera por largos períodos de tiempo. Después del Mundial de Qatar 2022, se había sometido a una cirugía que lo marginó de las canchas por casi cinco meses.

La respuesta de Flamengo ante la revelación sobre Nicolás de la Cruz: "Compromiso"

La dirigencia del 'Mengão' decidió no hacer comentarios respecto del chat que se dio a conocer en las últimas horas: "Flamengo no hará comentarios sobre declaraciones extraídas de conversaciones privadas y personales, generalmente sacadas de contexto y, en algunos casos, obtenidas mediante conductas delictivas, sean ciertas o no. El club sigue centrado en sus objetivos deportivos para el segundo semestre, manteniendo su compromiso con un entorno profesional y responsable", le comentaron a ge.

De la Cruz disputó el último Mundial de Clubes con Flamengo, que quedó eliminado en octavos de final por el Bayern Munich.

Los números de Nicolás de la Cruz en River Plate