River Plate rescindirá contrato a mundialistas Kendry Páez y Matías Viña

Kendry Páez, de Ecuador, durante el calentamiento previo al partido ante Costa de Marfil

River Plate rescindirá los contratos del ‌ecuatoriano Kendry ‌Páez y el uruguayo Matías Viña, ambos afectados con sus seleccionados de fútbol en la Copa del Mundo, dijo el lunes un ​portavoz del ⁠popular club argentino.

"Están encaminadas ‌las rescisiones de Kendry ⁠Páez y ⁠Viña por decisión de Coudet", dijo a Reuters la fuente ⁠del club.

Páez no logró ​ganarse un lugar en ‌River después de ‌haber llegado en enero ⁠a préstamo por 18 meses desde Racing de Estrasburgo. Jugó 14 partidos, ​de ‌los cuales tres fueron desde el inicio.

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El uruguayo Viña, que se incorporó en enero a préstamo ⁠por un año desde el Flamengo brasileño, disputó cuatro partidos como titular de los 14 en total en el equipo argentino.

Las salidas de ambos ‌futbolistas se harán efectivas después del Mundial, de acuerdo a reportes de la prensa local.

Páez y Viña forman ‌parte de una lista de "15 jugadores que se irán de ‌River", según ⁠dijo días atrás el presidente del club ​Stéfano Di Carlo a la prensa local.

Con información de Reuters