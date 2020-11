Tras ocho meses de la muerte de Melody Pasini, Ricardo Centurión volvió a apostar al amor. En sus redes sociales, compartió una historia junto a una joven de 27 años llamada Jenifer Lauría. El jugador de Vélez Sarsfield se mostró muy contento, compartiendo el domingo con quien parece haber conquistado su corazón.

Adjuntando un emoji que simula formar un corazón, Centurión comenzó a confirmar los rumores que lo vinculaban a su nueva compañera de vida. No han sido meses fáciles para el talentoso deportista: el 29 de marzo pasado, su ex pareja Melody Pasini sufrió un accidente automovilístico en el que perdió la vida. El mismo fue generado por un infarto que sufrió la joven, llevándola a una colisión de la cual no pudo salir ilesa.

Ricardo Centurión, de a poco, va reconstruyendo su vida. El futbolista surgido en las Divisiones Inferiores de Racing Club ha logrado continuar en Vélez Sarsfield, su nueva casa deportiva, en donde los hinchas lo han adoptado con cariño y le muestran su aprecio partido tras partido. Por su parte, Ricky intenta regenerar los vínculos sentimentales que se vieron maltrechos por el trágico desenlace de quien fue su pareja durante varios años.

La desgarradora carta de Ricardo Centurión luego del último adiós a su novia

Luego de despedir casi en forma solitaria a su novia Melody Pasini en el Cementerio de Avellaneda, Ricardo Centurión rompió el silencio y publicó una desgarradora carta en la que le agradeció a todas las personas que se preocuparon por su situación.

Mediante Instagram, el volante de Vélez Sarsfield expresó: "Agradecerles a todos por los mensajes, no tengo fuerzas para responder a todos. Son miles y todos fueron deseándome fuerzas por Mel".

“Quiero decirles que se queden tranquilos que a pesar de que estoy muerto por dentro voy a seguir de pie por ella, por mi familia, por su madre, por su padres, su hermana, su abuelita. Nadie se imagina el dolor que se siente”, enfatizó Centu, quien despidió los restos de su pareja junto a los familiares más cercanos de ella.

A su vez, Ricky aseguró: “Las fuerzas cada vez son menos. Solamente queda rezar porque a esta familia le de paz y descanso eterno a Mel para que podamos con el tiempo levantarnos y seguir sonriendo que era lo que más quería. Este mensaje es para esas personas que la conocieron a ella y para todos los que se tomaron un tiempo en escribir. Ella ya descansa en paz”.