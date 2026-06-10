Responsables de seguridad del Mundial buscan hacer frente a los riesgos que plantean los drones

Imagen aérea de archivo tomada con un dron en el SoFi Stadium, en Inglewood, California, EEUU.

Los responsables de seguridad del Mundial se están preparando para hacer frente a la amenaza que suponen los drones, considerada una de las más complejas del torneo, ‌mientras las autoridades tratan de proteger ‌los estadios, las zonas de aficionados, los hoteles de los equipos, los campos de entrenamiento y las rutas de transporte en múltiples ciudades y jurisdicciones de Estados Unidos.

Ejecutivos del sector y autoridades estadounidenses afirmaron que la amenaza abarca desde espectadores descuidados que buscan imágenes para las redes sociales hasta operadores que realizan labores de vigilancia o intentan interrumpir los partidos.

Melissa Swisher, directora de ingresos de SkySafe, una empresa de detección de drones y seguridad del espacio aéreo, afirmó que ​estas aeronaves de bajo coste "han ⁠cambiado radicalmente" la planificación de la seguridad para los grandes eventos deportivos, ya que pueden ‌entrar en zonas restringidas antes de que las autoridades puedan reaccionar.

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"Un dron de ⁠mil dólares que vuela a una velocidad de entre ⁠65 y 70 kilómetros por hora podría recorrer unos tres kilómetros en menos de tres minutos", dijo Swisher. "Para cuando alguien lo ve, ya ha pasado".

Swisher señaló que el uso más probable en ⁠torno al Mundial podría ser la vigilancia, más que un dron que transporte una ​carga útil. Los drones podrían utilizarse para estudiar los patrones de ‌seguridad, supervisar los movimientos de los equipos u ‌obtener imágenes no autorizadas.

Otros podrían ser pilotados por aficionados, medios de comunicación o seguidores ⁠que no comprenden las restricciones de vuelo temporales, añadió.

Los drones pueden eludir las medidas de seguridad convencionales de los estadios, como los bolardos, los magnetómetros y los perímetros peatonales ampliados, afirmó Tom Adams, director de seguridad pública de la empresa antidrones DroneShield y agente retirado del FBI.

"Tenemos ​ante nosotros algo ‌capaz de superar todas esas medidas de seguridad tradicionales y sobrevolarlo todo", afirmó Adams. "En muchos casos, se trata simplemente de una persona descuidada y despistada que quiere sacar una foto bonita para publicarla en sus redes sociales".

Las empresas de lucha contra los drones están colaborando con las fuerzas del orden y los organismos de seguridad ⁠pública para crear redes de detección alrededor de las sedes de los torneos. SkySafe afirmó que sus sensores pueden identificar las señales de los drones, rastrear sus trayectorias de vuelo y, cuando es posible, localizar al operador.

DroneShield está colaborando en un despliegue en el área de Kansas City liderado por la policía y socios regionales para ayudar a detectar drones en múltiples jurisdicciones.

Los ejecutivos afirmaron que derribar drones sobre multitudes rara vez es una opción sencilla, ya que los restos podrían poner en peligro a ‌los espectadores. En cambio, identificar al operador puede ser la respuesta más segura cuando un dron parece estar recopilando información en lugar de suponer una amenaza física inmediata.

Según se informa, el Gobierno ha gastado 250 millones de dólares desde diciembre para ayudar a las ciudades anfitrionas de Estados Unidos a hacer frente a las amenazas de los drones.

La financiación, distribuida a través de la Agencia Federal ‌para el Manejo de Emergencias a 11 estados anfitriones y a Washington D.C., busca ayudar a rastrear y mitigar la presencia de aeronaves no autorizadas.

Los días de partido se prohibirá el vuelo de aviones y ‌drones en un radio ⁠de 5,6 kms alrededor de los estadios y por debajo de los 900 metros, según las restricciones de la Administración Federal de Aviación.

Swisher afirmó que es ​probable que las lecciones aprendidas del Mundial marquen la planificación de la seguridad para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028, que se celebrarán dentro de dos años.

"No van a desaparecer", dijo refiriéndose a los drones. "La tecnología sigue volviéndose cada vez más sofisticada".

(Editado en español por Carlos Serrano)