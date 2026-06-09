República Democrática del Congo cierra preparación al Mundial con derrota 2-1 en amistoso ante Chile

La selección de la República Democrática del Congo cerró el martes su preparación para el Mundial que comienza esta semana con una derrota 2-1 ante Chile, en un amistoso en el que mostró poco y recién pudo marcar en el final del partido.
El choque se jugó en París, luego de que las autoridades españolas negaran la autorización a que se jugara en su territorio por temores relacionados a la salud por el brote de ébola.
El primer tiempo tuvo pocas opciones de gol, y el elenco africano solamente se acercó con peligro por intermedio de Noah Sadiki, quien sacó un remate desde fuera del área que fue contenido por el portero chileno Lawrence Vigoroux.
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Las cosas cambiaron rápido en la segunda parte, ya que Chile se puso en ventaja a los 51 minutos con un remate desde fuera del área de Darío Osorio que el arquero africano no pudo contener.
La desventaja no cambió demasiado la actitud del equipo congoleño, que siguió sin poder crear peligro, carente de ideas.
La "Roja" puso el 2-0 a los 85 tras un gran remate de tiro libre de Matías Sepúlveda, y Congo descontó a los 87 por intermedio de Joris Kayembe.
La selección congoleña viajará el jueves a su base para el Mundial en Houston. Debutará en el Grupo K contra Portugal seis días después, antes de enfrentarse a Colombia en Guadalajara el 23 de junio y a Uzbekistán en Atlanta el 27 de junio.
Los funcionarios estadounidenses comunicaron a los jugadores y al cuerpo técnico que debían permanecer fuera de la República Democrática del Congo durante 21 días y no presentar síntomas antes de poder entrar en el país para participar en el Mundial.
Ninguno de los 26 jugadores de la selección juega en la República Democrática del Congo, ya que la mayoría milita en clubes europeos, mientras que algunos directivos han viajado desde el país para estar presentes en la concentración. Según los responsables del equipo, todos cumplen con las normas.
Con información de Reuters