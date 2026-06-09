República Democrática del Congo cierra preparación al Mundial con derrota 2-1 en amistoso ante Chile

Aficionados se reúnen fuera del estadio antes de que el partido RD Congo-Chile se juegue a puerta cerrada

​La selección de la República Democrática del Congo cerró el martes su preparación para el Mundial ‌que comienza esta ‌semana con una derrota 2-1 ante Chile, en un amistoso en el que mostró poco y recién pudo marcar en el final del partido.

El choque se jugó en París, luego de que las autoridades españolas negaran la autorización a que se jugara en ​su territorio por ⁠temores relacionados a la salud por el brote ‌de ébola.

El primer tiempo tuvo pocas opciones ⁠de gol, y el elenco ⁠africano solamente se acercó con peligro por intermedio de Noah Sadiki, quien sacó un remate desde fuera del ⁠área que fue contenido por el portero ​chileno Lawrence Vigoroux.

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Las cosas cambiaron rápido ‌en la segunda parte, ya ‌que Chile se puso en ventaja a los ⁠51 minutos con un remate desde fuera del área de Darío Osorio que el arquero africano no pudo contener.

La desventaja no cambió demasiado la actitud ​del equipo ‌congoleño, que siguió sin poder crear peligro, carente de ideas.

La "Roja" puso el 2-0 a los 85 tras un gran remate de tiro libre de Matías Sepúlveda, y Congo descontó ⁠a los 87 por intermedio de Joris Kayembe.

La selección congoleña viajará el jueves a su base para el Mundial en Houston. Debutará en el Grupo K contra Portugal seis días después, antes de enfrentarse a Colombia en Guadalajara el 23 de junio y a Uzbekistán en ‌Atlanta el 27 de junio.

Los funcionarios estadounidenses comunicaron a los jugadores y al cuerpo técnico que debían permanecer fuera de la República Democrática del Congo durante 21 días y no presentar síntomas antes de poder entrar ‌en el país para participar en el Mundial.

Ninguno de los 26 jugadores de la selección juega en la República ‌Democrática del Congo, ⁠ya que la mayoría milita en clubes europeos, mientras que algunos directivos han ​viajado desde el país para estar presentes en la concentración. Según los responsables del equipo, todos cumplen con las normas.

Con información de Reuters