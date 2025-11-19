Guadalajara y Monterrey serán sedes de los repechajes para el Mundial 2026 en marzo

Guadalajara y Monterrey acogerán en marzo la repesca intercontinental para el Mundial 2026, anunció el miércoles la FIFA, en un torneo en el que seis selecciones de cinco confederaciones lucharán por las dos últimas plazas para el torneo, que por primera vez en la historia contará con 48 participantes.

El torneo se jugará del 23 al 31 de marzo y decidirá los dos últimos equipos que se clasificarán para el Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Irak, la República Democrática del Congo, Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam jugarán en los dos estadios que también serán sede de partidos en la Copa Mundial.

Las cuatro selecciones peor ubicadas en la clasificación de la FIFA se medirán en semifinales, y los ganadores de esos partidos jugarán con los otros dos equipos en busca de los dos pasajes al Mundial.

"Estos emblemáticos estadios son el escenario perfecto para lo que promete ser un evento emocionante, lleno de pasión, dramatismo y entusiasmo", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en su cuenta en Instagram.

"Este Torneo Clasificatorio ofrece a los aficionados la oportunidad de formar parte de partidos históricos en ciudades y estadios de primer nivel antes del evento principal, que comenzará poco menos de tres meses después en México, Canadá y Estados Unidos", agregó.

El sorteo del torneo de repesca tendrá lugar en la sede de la FIFA en Zúrich el jueves, junto con el sorteo de la repesca europea.

Con información de Reuters