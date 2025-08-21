Real Sociedad vs Espanyol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

A partir de las 14:30 (hora Argentina) el próximo domingo 24 de agosto, Espanyol visita a Real Sociedad en el estadio Anoeta, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga.
Así llegan Real Sociedad y Espanyol
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga
Real Sociedad llega con resultado de empate, 1-1, ante Valencia.
Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga
Espanyol llega triunfante luego de ver caer a Atlético de Madrid con un marcador 2-1.
El historial de los 5 partidos entre ambos favorece al equipo local, quien ganó 5 enfrentamientos ante el equipo visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 9 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Sociedad se impuso por 2 a 1.
El local se ubica en el décimo segundo puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante tiene 3 unidades y se coloca en séptimo lugar de la tabla (1 PG).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|3
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|Rayo Vallecano
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|3
|Villarreal
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|7
|Espanyol
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|12
|Real Sociedad
|1
|1
|0
|1
|0
|0
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 3: vs Real Oviedo: 30 de agosto - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 3: vs Osasuna: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Mallorca: 15 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 7: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Sociedad y Espanyol, según país
- Argentina: 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas