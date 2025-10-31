Osasuna se enfrentará a Real Oviedo por la fecha 11

Por la fecha 11 de la Liga, Osasuna y Real Oviedo se enfrentan el lunes 3 de noviembre desde las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Osasuna

Ambos equipos buscarán no repetir lo que hicieron en su último partido del torneo. La visita se quedó con las manos vacías tras la derrota sufrida la jornada pasada. Por su parte, el conjunto local logró rescatar un punto en el empate conseguido la fecha anterior.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo terminó con un empate en 3 frente a Girona en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 1 ocasión y perdió en 3 oportunidades. Recibió 11 goles y sumó 6 a favor.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga

Osasuna llega a este partido con una derrota por 2 a 3 ante Celta. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 8.

En esta competencia, los resultados de Osasuna han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 5 partidos.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que la visita acumula 10 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (3 PG - 1 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 27 10 9 0 1 12 2 Barcelona 22 10 7 1 2 13 3 Villarreal 20 10 6 2 2 8 14 Osasuna 10 10 3 1 6 -3 19 Real Oviedo 7 10 2 1 7 -12

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Athletic Bilbao: 9 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Rayo Vallecano: 23 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Atlético de Madrid: 29 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga

Fecha 12: vs Sevilla: 8 de noviembre - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Real Sociedad: 22 de noviembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Mallorca: 29 de noviembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Osasuna, según país