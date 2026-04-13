RB Bragantino vs Blooming: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo H de la Copa Sudamericana

RB Bragantino recibirá a Blooming, en el marco de la fecha 2 del grupo H de la Copa Sudamericana, el próximo jueves 16 de abril a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Cícero de Souza Marques.

Así llegan RB Bragantino y Blooming

Después de caer en su último partido, el equipo local quiere reencontrarse con la victoria delante de su gente y conseguir los tres puntos. La visita sólo rescató una unidad en la jornada anterior y luchará por quedarse con el triunfo.

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Últimos resultados de RB Bragantino en partidos de la Copa Sudamericana

RB Bragantino sufrió un duro golpe al caer 0 a 1 en la ultima jornada ante Carabobo.

Últimos resultados de Blooming en partidos de la Copa Sudamericana

Blooming obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a River Plate..

Aunque con objetivos distintos, para ambos es importante llevarse la mayor cantidad de puntos de este partido. Blooming se encuentra en posición de segunda línea y buscará perseguir el liderazgo del grupo. RB Bragantino tiene que recuperar terreno: es el colero y aún no consigue sumar de a tres.

Carlos Benítez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de RB Bragantino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 3: vs River Plate: 30 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 4: vs Blooming: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs River Plate: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs Carabobo: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Blooming en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

Grupo H - Fecha 3: vs Carabobo: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 4: vs RB Bragantino: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 5: vs Carabobo: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo H - Fecha 6: vs River Plate: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario RB Bragantino y Blooming, según país