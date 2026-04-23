Rayo Vallecano vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Liga

El cotejo entre Rayo Vallecano y Real Sociedad, por la fecha 32 de la Liga, se jugará el próximo domingo 26 de abril, a partir de las 09:00 (hora Argentina), en el Estadio de Vallecas.

Así llegan Rayo Vallecano y Real Sociedad

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a , mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

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Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano viene de un resultado igualado, -, ante Espanyol. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 2 goles a favor y habiendo recibido 5.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de caer derrotado 0 a 1 ante Getafe. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 1 juego perdido,1 empatado y solo 2 triunfos. Marcó 9 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

De los últimos 5 cotejos entre ambos en este torneo, el local ganó 2 y 3 fueron empates. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 5 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Rayo Vallecano quien ganó 0 a 1.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 35 puntos (8 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 42 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (11 PG - 9 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 82 32 27 1 4 55 2 Real Madrid 73 32 23 4 5 37 3 Villarreal 61 31 19 4 8 20 8 Real Sociedad 42 32 11 9 12 0 16 Rayo Vallecano 35 31 8 11 12 -9

Fechas y rivales de Rayo Vallecano en los próximos partidos de la Liga

Fecha 32: vs Real Sociedad: 26 de abril - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Getafe: 3 de mayo - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Girona: 11 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Valencia: 14 de mayo - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 34: vs Sevilla: 4 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Betis: 9 de mayo - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 36: vs Girona: 14 de mayo - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 37: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Rayo Vallecano y Real Sociedad, según país