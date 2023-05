El fuerte respaldo de Lula da Silva a Vinicius tras el racismo contra él: "Sufre"

Lula da Silva, el presidente de Brasil, respaldó a Vinicius tras el racismo sufrido por el jugador de Real Madrid y de su Selección durante el partido contra Valencia en España.

Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente de Brasil, respaldó a Vinicius Jr. tras el racismo sufrido por el jugador en el partido entre Real Madrid y Valencia por la Liga de España. El extremo de la Selección "Verdeamarelha" se sacó de quicio por los xenófobos gritos contra él en pleno encuentro en el estadio Mestalla, le protestó al árbitro y fue expulsado en la derrota del "Merengue" por 1-0 como visitante.

Antes, durante y después del cotejo, un sector de los hinchas del conjunto "Che" continuaron con los insultos y las descalificaciones contra el delantero. De esa manera, hubo repercusiones a nivel global y la gran mayoría salió a defender al futbolista. Lula fue uno de los tantos que se sumó, junto con algunas personalidades destacadas del ambiente del fútbol: Carlo Ancelotti (DT del Madrid), Xavi Hernández (técnico del archirrival Barcelona) y el mandamás de la FIFA Gianni Infantino, entre otros.

Lula da Silva defendió a Vinicius tras el racismo sufrido en España

El presidente de Brasil recurrió a su cuenta oficial de Twitter (@LulaOficial) para apoyar al jugador y publicó: "Quería hacer un gesto de solidaridad con Vinicius, un joven que sin duda es el mejor jugador de Real Madrid y que sufre reiteradas agresiones". "Espero que la FIFA y otras entidades tomen medidas para evitar que el racismo se apodere del fútbol", pidió además como parte del mismo mensaje contundente.

El fuerte respaldo de Lula a Vinicius tras el racismo sufrido en Real Madrid.

El dirigente político de 77 años tuiteó mientras participaba de la reunión del G7 en Hiroshima, Japón, junto con los líderes de otras de las principales potencias del mundo. Además, el Ministerio de Igualdad Racial de Brasil (MIR) posteó un comunicado en la misma línea y afirmó que "Brasil le pide a España que actúe contra el racismo que Vinicius viene sufriendo de manera reiterada".

"Repudiamos la nueva agresión racista contra Vini Jr. Notificaremos a las autoridades españolas y a LaLiga. El Gobierno brasileño no tolerará el racismo ni aquí ni fuera de Brasil", continuaron. Y advirtieron: "Trabajaremos para que todos los atletas brasileños negros puedan practicar su deporte sin sufrir violencia".

El jefe de Estado de aquel país insistió en que "no es posible que casi en pleno siglo XXI haya prejuicios raciales cobrando fuerza en varios estadios de fútbol de Europa". Por último, Lula consideró que "no es justo que el pobre chico que triunfó en la vida y que se está convirtiendo posiblemente en uno de los mejores del mundo -sin duda es el mejor el de Real Madrid- sea ofendido en todos los estadios a los que asiste".

La grave denuncia de Vinicius por el racismo en España: "Creen que es normal"

Mediante sus redes sociales, el atacante se despachó con un comunicado durísimo con relación a lo vivido en Valencia:

"No era la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en LaLiga. La competición cree que es normal, la Federación también y los adversarios la alientan. Lo siento. El campeonato que alguna vez fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi hoy es de los racistas. Una hermosa nación, que me acogió y a la que amo, pero que accedió a exportar al mundo la imagen de un país racista. Lo siento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy, en Brasil, España es conocida como un país de racistas. Y desafortunadamente, para todo lo que sucede cada semana, no tengo defensa. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte y llegaré hasta el final contra los racistas. Aunque sea lejos de aquí".

Luego de que lo cruzara el mandamás de LaLiga, Javier Tebas, el futbolista citó dicho mensaje y lo fulminó: "Una vez más, en lugar de criticar a los racistas, aparece en las redes sociales para atacarme. Por más que hablas y finges no leer, la imagen de tu campeonato se estremece. Mira las respuestas a tus publicaciones y llévate una sorpresa... Omitirte sólo te hace igual a los racistas. No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos. El hashtag no me mueve".