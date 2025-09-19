Racing vs Huracán por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing visitará a Huracán este viernes en el Ducó, en un encuentro correspondiente a la 9° jornada del Torneo Clausura 2025. La Academia llega en un momento particular, dividida entre las urgencias del torneo local y la proximidad de la revancha con Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que el Globo busca cortar una racha de cuatro fechas sin victorias para mantenerse en puestos de clasificación a los playoffs.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing y Huracán, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing y Huracán?

El partido entre Racing y Huracán por la 9° jornada del Torneo Clausura se jugará este viernes 19 de septiembre de 2025, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium y estará dirigido por el árbitro Nicolás Lamolina.

El conjunto de Parque Patricios llega a este compromiso tras acumular cuatro jornadas sin conocer la victoria, aunque logró mantener su arco en cero en los últimos tres encuentros. Huracán empató 1-1 con Unión, 0-0 contra San Lorenzo y 0-0 frente a Vélez Sarsfield en sus presentaciones más recientes. A pesar de esta racha, el equipo dirigido por Frank Darío Kudelka se mantiene en la octava posición de la Zona A con 12 puntos, conservando su lugar en los puestos de clasificación a los playoffs.

La eliminación en la Copa Sudamericana a manos del Once Caldas de Colombia dejó al Globo enfocado exclusivamente en el torneo local, donde necesita volver al triunfo para consolidar sus aspiraciones de mantener vivas las ilusiones en la segunda parte del campeonato. La fortaleza de local será clave para un equipo que históricamente se potencia jugando en su estadio ante su hinchada.

Por su parte, Racing atraviesa un momento contradictorio en cuanto a resultados. La Academia viene de conseguir una importante victoria por 2-0 ante San Lorenzo en la fecha anterior del Clausura y de imponerse 1-0 a Vélez Sarsfield en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, en el plano local acumula apenas 7 puntos en ocho fechas disputadas, ubicándose en la 14° posición de la Zona A.

El equipo dirigido por Gustavo Costas tiene la mente dividida entre las urgencias del torneo doméstico, donde necesita sumar puntos para no quedar relegado de los puestos de clasificación, y la proximidad del partido de vuelta contra Vélez por la Copa Libertadores, que se disputará el próximo martes 23 de septiembre en el Cilindro de Avellaneda. Esta doble exigencia podría influir en las decisiones tácticas del entrenador para este encuentro.

El historial reciente entre ambos equipos favorece al conjunto de Parque Patricios, ya que en el último enfrentamiento directo, correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura disputado el 8 de marzo de 2025, Huracán se impuso 1-0 a Racing en el Estadio Presidente Perón. Este antecedente alimenta las esperanzas del Globo de conseguir una nueva victoria ante su clásico rival.

Formaciones probables de Huracán y Racing

El técnico de Huracán, Frank Darío Kudelka, mantendría prácticamente el mismo once que empató sin goles con Vélez Sarsfield en la fecha anterior. La principal variante estaría en el sector ofensivo, donde Leonardo Sequeira ingresaría en lugar de Juan Bisanz para acompañar la línea de tres jugadores por detrás del centrodelantero Eric Ramírez. El esquema táctico se mantendría en 4-2-3-1, buscando mayor profundidad por las bandas.

En la defensa central existe una duda entre Hugo Nervo y Nehuén Paz, aunque si el defensor titular llega en buenas condiciones físicas, Kudelka optaría por darle continuidad. El resto de la formación no presentaría modificaciones, con Hernán Galíndez confirmado bajo los tres palos y una línea de volantes compuesta por Leonardo Gil y Leonel Pérez como doble cinco.

Por el lado de Racing Club, Gustavo Costas presentaría un once alternativo con el objetivo de preservar a varios titulares pensando en la revancha con Vélez por la Copa Libertadores. Facundo Cambeses continuaría en el arco debido a que Gabriel Arias, quien había perdido la titularidad, se mantiene al margen por un cuadro de faringitis que lo afecta desde hace algunos días.

La formación de la Academia estaría compuesta por jugadores que necesitan continuidad y rodaje, como Matías Zaracho, Bruno Zuculini y la alternancia entre Martín Barrios o Richard Sánchez en el mediocampo. En ataque, Duvan Vergara y Tomás Conechny actuarían por los costados acompañando al centrodelantero Adrián Balboa, en un esquema 4-3-3 que Costas viene implementando en los últimos partidos.

Probable formación de Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Hugo Nervo o Nehuén Paz, César Ibáñez; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Leonardo Sequeira, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Eric Ramírez.

Probable formación de Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Martín Barrios o Richard Sánchez; Duvan Vergara, Adrián Balboa, Tomás Conechny.

Huracán vs Racing: Ficha técnica