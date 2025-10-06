Racing vs Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing buscará mantenerse con vida en la pelea por los playoffs del Torneo Clausura cuando reciba a Independiente Rivadavia este lunes en el Cilindro de Avellaneda, en un contexto particular marcado por la rotación masiva que planea Gustavo Costas. El equipo de Avellaneda viene de una intensa seguidilla de partidos que incluyó la clasificación a semifinales de la Libertadores contra Vélez, el empate sin goles en el clásico contra Independiente y la eliminación de Copa Argentina ante River, y ahora el entrenador decidió preservar a varios titulares clave pensando en el duelo crucial contra Flamengo por las semifinales del torneo continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing e Independiente Rivadavia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing e Independiente Rivadavia?

El partido entre Racing e Independiente Rivadavia por el Torneo Clausura se jugará este lunes 6 de octubre de 2025, a partir de las 21:00 horas (hora argentina) en el estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por TNT Sports para toda Argentina. El árbitro principal del partido será Luis Lobo Medina, con Pablo Giménez en el VAR.

El conjunto de Gustavo Costas llega a este partido en una situación complicada en el torneo doméstico, ubicándose en la 12° posición con 11 puntos tras las jornadas disputadas. Esta posición deja a la Academia fuera de los octavos de final, por lo que están obligados a sumar de a tres ante la Lepra mendocina para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs del campeonato.

Racing viene de una seguidilla extenuante de partidos de alta intensidad que comenzó con la clasificación a semifinales de la Copa Libertadores ante Vélez, continuó con la igualdad sin goles en el clásico contra Independiente por el torneo local, y culminó este jueves con la derrota y eliminación de Copa Argentina frente a River, que se impuso 1-0 con gol de Maximiliano Salas. Esta sucesión de encuentros definitorios con pocos días de diferencia entre ellos ha dejado al plantel considerablemente desgastado físicamente.

El desgaste del plantel llevó a Gustavo Costas a tomar una decisión drástica para este compromiso: realizar una rotación profunda que incluye dejar fuera de los convocados a varios titulares indiscutidos. Maravilla Martínez, el goleador y máxima figura del equipo, no estará en la nómina, al igual que Santiago Sosa, Agustín Almendra y Facundo Mura. El técnico determinó preservarlos para que descansen y evitar el riesgo de lesiones antes de la semifinal de Libertadores contra Flamengo, con la ida programada para el 22 de octubre en el Maracaná y la revancha el 29 en el Cilindro. Además, por tercer partido consecutivo faltarán Juan Nardoni (desgarro en el bíceps femoral derecho), Matías Zaracho (molestia sobre cicatriz de desgarro en el recto anterior de la pierna izquierda) y Luciano Vietto (sobrecarga en el isquiotibial semimembranoso de la pierna derecha). Como contrapunto positivo, Marcos Rojo fue convocado por primera vez desde su llegada al club para el Torneo Clausura, luego de que la AFA lo habilitara gracias a la lesión de David González.

Por su parte, Independiente Rivadavia llega a este encuentro tras igualar 0-0 de local frente a Huracán de Parque Patricios. Los mendocinos marchan 13° en la Zona A con 10 puntos, producto de una mala racha en el Clausura que los tiene sin victorias en sus últimos tres partidos: perdieron 1-0 con Lanús y empataron con Unión (2-2) y Huracán (0-0).

El equipo dirigido por Alfredo Berti tiene todos sus cañones puestos en la Copa Argentina, torneo en el que se encuentra en semifinales y donde enfrentará justamente a River, el mismo equipo que eliminó a Racing este jueves en Rosario. Esta priorización del torneo de eliminación directa explica en parte el rendimiento discreto de la Lepra en el campeonato doméstico. Para este partido, Berti deberá realizar algunas modificaciones obligadas: Leonard Costa está suspendido por expulsión y Alex Arce se fue con la Selección de Paraguay para afrontar amistosos ante Japón y Corea del Sur. Como contrapartida, regresarán Sheyko Studer tras cumplir su suspensión y Alejo Osella, mientras que Fabrizio Sartori ocupará el lugar de Arce en el ataque.

El contexto del partido presenta un escenario particular: mientras Racing necesita ganar para seguir aspirando a los playoffs pero prioriza la Copa Libertadores, Independiente Rivadavia tiene su foco puesto en la Copa Argentina y juega con un equipo que también presentará modificaciones. Esto podría generar un encuentro parejo entre dos equipos que no presentarán sus formaciones tipo, aunque con objetivos diferentes en mente.

Formaciones probables de Racing e Independiente Rivadavia

El técnico de Racing, Gustavo Costas, realizará una rotación masiva pensando en la semifinal de Copa Libertadores contra Flamengo. Los titulares Maravilla Martínez, Santiago Sosa, Agustín Almendra y Facundo Mura quedaron directamente fuera de la lista de convocados para que descansen tras el desgaste físico de la reciente seguidilla de partidos. El entrenador quiere evitar riesgos de lesiones en sus mejores hombres antes del compromiso continental. Entre Adrián Balboa y Elías Torres saldrá el reemplazante del goleador en el ataque. Alan Forneris podría meterse en el once inicial en lugar de los volantes preservados, y quizá también lo haga Martín Barrios o Richard Sánchez. Santiago Solari está en la nómina pero la idea del DT es llevarlo al banco porque aún no lo ve al cien por ciento físicamente, a pesar de haber jugado ante River en Copa Argentina.

La gran novedad para la Academia es la presencia de Marcos Rojo, quien fue convocado por primera vez para el Torneo Clausura tras ser habilitado por la AFA. El experimentado defensor solo podía jugar en Copa Libertadores y Copa Argentina, pero Racing liberó un cupo por la lesión de David González, quien padece una periostitis bilateral de tibia con edema óseo y no es tenido en cuenta por Costas. Todo indica que Rojo será titular en el centro de la defensa. Por tercer partido consecutivo faltarán Juan Nardoni (desgarro en el bíceps femoral derecho), Matías Zaracho (molestia sobre cicatriz de desgarro) y Luciano Vietto (sobrecarga en el isquiotibial). En la defensa, una de las dudas es entre Gabriel Rojas o Nacho Rodríguez, mientras que arriba la disputa está entre Adrián Balboa o Elías Torres para acompañar a Duván Vergara y Tomás Conechny.

Por el lado de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti deberá realizar algunas modificaciones obligadas para enfrentar a Racing en Avellaneda. La primera es por la expulsión de Leonard Costa, quien estará suspendido para este compromiso. La segunda es porque Alex Arce se fue con la Selección de Paraguay para afrontar los partidos amistosos ante Japón y Corea del Sur en la fecha FIFA. Sus reemplazantes serán Sheyko Studer, que regresa luego de cumplir su suspensión, y Fabrizio Sartori en el ataque, respectivamente.

El entrenador de la Lepra modificará el esquema táctico y volverá a la línea de cinco defensores para este partido. De esta manera, Alejo Osella regresará al equipo titular en lugar de Nicolás Retamar, reforzando la zaga mendocina. Sebastián Villa será una de las principales amenazas ofensivas del equipo visitante, acompañado por Sartori en la delantera. En el mediocampo se mantendrán Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil y Matías Fernández para darle equilibrio al conjunto azul. La defensa de cinco estará conformada por Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer y Luciano Gómez, por delante de Ezequiel Centurión en el arco.

Probable formación de Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Alan Forneris, Martín Barrios; Duván Vergara, Tomás Conechny, Adrián Balboa.

Probable formación de Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori.

Racing vs Independiente Rivadavia: Ficha técnica