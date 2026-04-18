Racing continúa con la malaria: tres lesionados de último momento y Costas planea cambios

Racing sufre tres nuevas lesiones y Gustavo Costas redefine el equipo en el Torneo Apertura en un duelo clave ante Aldosivi.

La crisis deportiva de Racing suma un nuevo capítulo en el Torneo Apertura. A un día de un partido determinante ante Aldosivi, el equipo de Gustavo Costas sufrió tres bajas de último momento que obligan a replantear el esquema, en un contexto en el que el margen de error es prácticamente inexistente para poder clasificar a los playoffs.

Fuera de los puestos de clasificación a los octavos de final del Torneo Apertura, el equipo necesita sumar de a tres para no quedar relegado en la tabla. Sin embargo, el escenario se complejizó aún más en la previa del cruce ante Aldosivi, programado para este domingo en el estadio José María Minella de Mar del Plata.

Tres lesionados de último momento complican a Costas

El parte médico oficial confirmó las lesiones de Gastón Martirena, Ignacio Rodríguez y Santiago Solari. El primero sufrió una distensión en el aductor derecho, mientras que Rodríguez padece una molestia en el isquiotibial izquierdo. Por su parte, Solari presenta una sobrecarga muscular en el recto anterior de la pierna derecha.

Los tres futbolistas se lesionaron durante la práctica del viernes y, tras no responder bien en la última evaluación, fueron descartados para viajar con el plantel. Estas ausencias se suman a un contexto ya adverso, marcado por otras bajas sensibles.

Un equipo diezmado: sanciones y lesiones previas

El entrenador ya no contaba con nombres importantes como Marcos Rojo, suspendido por cuatro fechas tras su expulsión ante River, ni con Marco Di Cesare, quien debe cumplir una sanción por acumulación de amarillas. A eso se agrega la ausencia de Gabriel Rojas, que continúa recuperándose de un desgarro en el bíceps femoral.

Dentro de este panorama, la baja de Rodríguez es la que más preocupa. El lateral venía de un rendimiento aceptable y se perfilaba como titular, pero su lesión deja al equipo sin variantes naturales en ese sector. Ante esta situación, Costas tuvo que recurrir de urgencia al juvenil Galo Volpe, mientras que García Basso aparece como una alternativa improvisada.

Cambios obligados y dudas en el once titular

Con tantas ausencias, el armado del equipo se convirtió en un rompecabezas. Si bien aún no hay confirmación oficial, todo indica que García Basso volverá al once inicial y Adrián Fernández podría tener su oportunidad desde el arranque.

Además, el regreso de Matko Miljevic tras cumplir su suspensión ofrece una opción más en el mediocampo, aunque no sería titular en este compromiso. Las modificaciones no solo responden a lo físico, sino también a la necesidad de encontrar respuestas futbolísticas tras una seguidilla de resultados negativos que encendieron las alarmas.

Un contexto que obliga a ganar sí o sí

Racing depende de sí mismo, pero tampoco puede especular. Las derrotas en los clásicos ante Independiente y River lo dejaron fuera de la zona de playoffs, y el margen de error se redujo al mínimo.

En este contexto, el duelo ante Aldosivi aparece como una oportunidad clave. El rival llega en una posición desfavorable en la tabla, lo que en los papeles representa una chance ideal para sumar puntos. Sin embargo, la fragilidad mostrada por la Academia en las últimas presentaciones obliga a mantener la cautela.

Además, la jornada presenta enfrentamientos directos entre equipos que también pelean por la clasificación, como Rosario Central ante Sarmiento y Tigre frente a Huracán. Estos cruces podrían beneficiar a Racing, pero solo si logra cumplir con su objetivo principal: ganar.

Lo que viene: un calendario exigente

Más allá del partido ante Aldosivi, el calendario no da respiro. Racing deberá enfrentar a Barracas Central en pocos días, y la evolución de los lesionados será clave para ese compromiso.

Martirena e Ignacio Rodríguez están en duda, mientras que Solari tendría más chances de reaparecer. La recuperación de estos jugadores será determinante para que Costas pueda contar con más variantes en un tramo decisivo del torneo.

La probable formación de Racing vs. Aldosivi

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Nazareno Colombo, García Basso o Galo Volpe; Santiago Sosa; Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Gonzalo Sosa o Bruno Zuculini; Tomás Conechny y Maravilla Martínez.