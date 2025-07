Racing concretó otro refuerzo y Costas empieza a modelar su equipo

Costas festeja: Racing cerró a su tercer refuerzo en el mercado de pases y va por otro goleador.

Racing quiere olvidarse rápidamente del alejamiento de Maxi Salas y volvió a poner su foco en la delantera para el mercado de pases. Por eso, a pedido de Gustavo Costas, la "Academia" concretó la compra de Tomás Conechny, quien se transforma en el tercer refuerzo para la segunda parte del 2025.

En la noche de este viernes, la dirigencia de Racing cerró el acuerdo con el Alavés por Conechny por una suma cercana a los 4 millones de dólares y, en los próximos días, firmará contrato 4 años y medio con el club.

Después de la llamada telefónica que tuvo Costas con el jugador, de 27 años, los directivos aceleraron en la negociación con el conjunto español y se quedaron con el 100% de la ficha del zurdo, que puede jugar como extremo por ambos costados del ataque y que tenía un ofrecimiento también de Bahía de Brasil.

Conechny, surgido de San Lorenzo de Almagro, había llegado al Alavés en julio del 2024, luego de que los de Victoria compraran el 50% de su pase a Godoy Cruz en un monto que no fue revelado en su momento. En el equipo mendocino, el oriundo de Comodoro tuvo un gran rendimiento, ya que en 61 partidos disputados marcó 14 goles y brindó 10 asistencias, mientras que en el Alavés la última temporada disputó 24 encuentros y solo marcó un tanto.

Con el arribo del exfutbolista de Portland Timbers y Almagro, el entrenador ya cuenta con tres nuevos jugadores, ya que, anteriormente, los de Avellaneda habían cerrado los arribos del colombiano Duván Vergara y el mediocampista Alan Forneris, de Colón de Santa Fe. En los próximos días, los directivos podrían ir por más, ya que el entrenador busca un mediapunta y otro centrodelantero.

Los números de Tomás Conechny en su carrera

Partidos: 193.

Goles: 21.

Asistencias: 21.

El interés de Racing por Milton Giménez de Boca

Racing se encuentra en la búsqueda de un delantero con goles para la Copa Libertadores y el jugador elegido por Costas es Milton Giménez, atacante de Boca Juniors por el que la dirigencia ya habría abierto charlas para saber su situación y deseo personal.

Según informó TyC Sports, un integrante del cuerpo técnico DT ya se comunicó con Giménez para hacerle saber el interés y que avanzarán con una oferta. Aunque hasta el momento no hay negociaciones oficiales, su salida no parece sencilla por varias cuestiones.

Si bien el exfutbolista de Banfield no tiene la titularidad asegurada, en Boca no lo dejarán marchar por un valor mucho menor a los 15 millones de dólares de la cláusula de rescisión. Racing tiene dinero en sus arcas por la venta de Salas a River, sin embargo la dirigencia no estaría dispuesta a realizar un gasto superior a lo que le ingresó por el ex-Palestino.

Con estas dificultades, Racing debería realizar una oferta superadora por el exfutbolista de Atlanta y Central Córdoba de Santiago del Estero. Otra opción, más que viable, es que comience a buscar otro delantero que se adapte a las características de Costas por un valor menor en la transferencia al que pide el club de La Ribera.