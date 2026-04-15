Racing Club vs Botafogo por Copa Sudamericana: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Racing Club tendrá un desafío crucial este miércoles cuando reciba al Botafogo por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana, en un contexto particular marcado por la sanción que obligará a la Academia a disputar el encuentro sin su hinchada en el estadio Presidente Perón. El equipo de Gustavo Costas llega a este partido en un momento complicado tras dos derrotas consecutivas en clásicos ante Independiente y River por el Torneo Apertura, aunque se ilusiona con mantener la cima del grupo tras su triunfo 3-1 en Bolivia sobre Independiente Petrolero en el debut continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Racing Club y Botafogo, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Racing Club y Botafogo?

El partido entre Racing Club y Botafogo por la fecha 2 del Grupo E de la Copa Sudamericana se jugará este miércoles 15 de abril de 2026, a partir de las 19:00 horas (hora argentina) en el estadio Presidente Juan Domingo Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por DSports en exclusivo y podrá verse también vía streaming a través de DGO+. El árbitro principal del partido será Cristián Garay.

La Academia atraviesa un momento delicado en el plano anímico, a pesar de su buen inicio en la Copa Sudamericana. A pesar de vencer como visitante a Independiente Petrolero por 3-1 en la primera fecha, el conjunto de Avellaneda sufrió dos golpes durísimos en el Torneo Apertura al caer en los clásicos contra Independiente y River, este último durante el fin de semana por 2 a 0, resultados que generaron un profundo malestar en la hinchada académica por el pobre rendimiento mostrado.

Además del mal momento deportivo, Racing arrastra la polémica por los errores individuales de figuras clave. Adrián "Maravilla" Martínez falló un mano a mano y desperdició un penal ante Independiente enviando la pelota afuera, mientras que Marcos Rojo protagonizó una actuación para el olvido contra River: su error defensivo en el cierre del primer tiempo derivó en el gol de Colidio, y posteriormente fue expulsado en el segundo tiempo, complicando aún más la situación del equipo.

Sin embargo, en el contexto de la Copa Sudamericana, Racing tiene una oportunidad de oro para consolidarse en la cima del Grupo E. El equipo de Costas es el único que ganó en el debut y buscará ampliar su ventaja sobre el resto de los rivales del grupo. El objetivo es claro: mantener el invicto internacional y dejar atrás la amargura de las caídas en el torneo local.

Por su parte, el Botafogo llega a este compromiso con un arranque irregular en la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño no pudo pasar del empate 1-1 como local ante Caracas FC en su presentación en el torneo, un resultado que lo dejó en una posición incómoda dentro del grupo. En el ámbito doméstico tampoco pudo sumar de a tres, ya que el fin de semana igualó 2-2 ante Coritiba por el Brasileirão.

El equipo dirigido por Franclim Carvalho buscará revertir la decepción del debut en la Copa Sudamericana, donde las expectativas eran mayores tras empatar en su estadio contra un rival teóricamente inferior. Un triunfo en Avellaneda le permitiría al Fogão revitalizarse en este comienzo de competencia internacional y meterse de lleno en la pelea por la clasificación.

Un condimento especial marcará este encuentro: Racing deberá jugar a puertas cerradas debido a la sanción que arrastra desde la semifinal de la Copa Libertadores del año pasado. La Academia tendrá que disputar los tres partidos de la fase de grupos sin el apoyo de su hinchada, lo que representa un desafío adicional para un equipo que históricamente se potencia con su gente. El último antecedente entre ambos equipos fue en la Recopa Sudamericana 2025, donde Racing se impuso globalmente 4-0 con victorias 2-0 en cada partido, levantando el título continental.

Formaciones probables de Racing Club y Botafogo

En Racing, Gustavo Costas tiene algunas definiciones importantes para tomar de cara a este partido. Todo indica que Marcos Rojo no estará en el once inicial, aunque la decisión no respondería únicamente a su floja actuación ante River, sino también a consideraciones físicas del cuerpo técnico, que evalúa que el defensor no está en condiciones de afrontar dos compromisos consecutivos sin riesgo de lesionarse.

Marco Di Cesare, quien alcanzó la quinta amonestación en el torneo local y no podrá jugar ante Aldosivi el próximo domingo, mantendría su lugar este miércoles como marcador central. A su lado, Franco Pardo sería quien ingrese en reemplazo de Rojo para completar la dupla defensiva. Distinta es la situación de Adrián "Maravilla" Martínez, quien a pesar de su partido para el olvido ante Independiente, seguiría siendo titular en el ataque por seguir siendo una de las principales figuras del equipo.

Racing además tendrá dos ausencias obligadas para este encuentro. Gabriel Rojas continúa lesionado tras su regreso de la selección argentina, donde el lateral izquierdo sufrió un desgarro muscular del que aún no se ha recuperado completamente. Por otra parte, Matko Miljevic cumplirá la segunda de sus dos fechas de suspensión impuestas por la Conmebol, producto de una expulsión directa que recibió en 2025 cuando defendía la camiseta de Huracán ante Once Caldas por esta misma competición. También se espera el regreso de Gastón Martirena por el costado derecho del ataque, mientras que Tomás Conechny haría lo propio por la izquierda. Baltasar Rodríguez mantendría su lugar en el mediocampo, y Gonzalo Sosa podría ganarse un puesto entre los once titulares tras su destacado ingreso en el partido del domingo.

Por el lado del Botafogo, el entrenador Franclim Carvalho recupera una pieza importante para la defensa. Alex Telles fue dado de alta por el departamento médico y regresaría como titular en el lateral izquierdo, ocupando el lugar que había quedado vacante por Jhoan Hernández, quien no viaja a Argentina por protocolo de conmoción cerebral. Este sería el único cambio confirmado respecto al equipo que empató ante Coritiba en el Brasileirão durante el fin de semana.

El Fogão tiene varias bajas para este compromiso. Marçal y Joaquín Correa no fueron convocados por continuar en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, mientras que Chris Ramos, Kadu y Justino quedaron fuera de la lista por decisiones tácticas del cuerpo técnico. La única duda que maneja Carvalho está en el sector izquierdo del ataque, donde deberá definir si repite a Jordan Barrera o le otorga la titularidad a Matheus Martins para acompañar a Arthur Cabral en la ofensiva.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Franco Pardo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Gonzalo Sosa; Gastón Martirena, Adrián Martínez, Tomás Conechny.

Probable formación de Botafogo: Raúl; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza, Alex Telles; Danilo, Cristian Medina, Álvaro Montoro; Santiago Rodríguez, Jordan Barrera o Matheus Martins, Arthur Cabral.

Racing Club vs Botafogo: Ficha técnica