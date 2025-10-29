Por qué Santiago Sosa no juega la vuelta entre Racing y Flamengo por Copa Libertadores.

Racing Club juega este miércoles a partir de las 21:30 horas un partido clave: enfrentará a Flamengo en el Cilindro de Avellaneda por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Con el objetivo de dar vuelta el 1 a 0 en contra en el duelo de ida para poder meterse en la final del certamen por primera vez desde 1967, el equipo que dirige técnicamente Gustavo Costas tendrá una baja sensible: Santiago Sosa, una de las figuras de la 'Academia' este año, no podrá disputar el encuentro.

El mediocampista con pasado en River Plate y la MLS sufrió una fractura de seno maxilar superior derecho en el cruce de ida ante el 'Mengao': en los minutos finales, impactó de lleno con su compañero Marcos Rojo al saltar a cabecear una pelota. Por tal motivo, debió someterse a una cirugía y, si bien ya fue dado de alta, se espera que tenga al menos un mes y medio de recuperación, por lo que prácticamente se pierde lo que resta de competencia hasta fin de año.

En su lugar, el DT pondrá a Juan Nardoni, otro futbolista de gran presente que recientemente regresó de una lesión muscular. De esta manera, el mediocampo de Racing estará compuesto por el volante surgido en Unión de Santa Fe, Agustín Almendra y Bruno Zuculini, quien será capitán del equipo.

Las formaciones de Racing y Flamengo en la vuelta de las semis

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Jorginho, Erick Pulgar, Giorgian De Arrascaeta; Saúl Iníguez, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

¿Cuándo juegan Racing y Flamengo por la Copa Libertadores?

El partido entre Racing y Flamengo por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 29 de octubre de 2025, a partir de las 21:30 horas de Argentina en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por Fox Sports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+ y MiTelefe. El árbitro principal del partido será Piero Maza de Chile, con Juan Lara como el encargado del VAR.

Racing vs. Flamengo: ficha técnica