Costas cuestionó los arbitrajes contra Racing y Rapallini salió al cruce: "Que se haga cargo"

Costas cuestionó los arbitrajes contra Racing y Rapallini salió al cruce

Gustavo Costas encendió la polémica en Racing tras la derrota contra Estudiantes de La Plata por el Torneo Clausura lanzando una fuerte crítica para el arbitraje argentino en la conferencia de prensa posterior al partido. Sus dichos despertaron la bronca del Gerente Técnico del Arbitraje, Fernando Rapallini, quien en una reciente entrevista le respondió al experimentado DT y siguió con el escándalo. Por supuesto, sus palabras no pasaron inadvertidas entre los fanáticos de la "Academia" en la previa de un partido clave.

Es que los de Avellaneda enfrentarán a Deportivo Riestra por los octavos de final de la Copa Argentina en La Fortaleza de Lanús y buscarán la segunda victoria en lo que va de la segunda mitad de la temporada. Es que hasta el momento cosecharon dos caídas como local y un único triunfo contra Belgrano en condición de visitante, por lo que saben que necesitan recuperar el nivel si quieren dar pelea también en la Libertadores. En medio de este presente futbolístico alarmante tuvieron lugar las palabras del árbitro que rápidamente trascendieron.

Rapallini apuntó contra Costas por sus dichos de los arbitrajes contra Racing

"De lo que dijo Costas que se haga cargo Costas, habría que preguntarle a él qué quiso decir. No entro en polémicas. Nunca podría avalar una conducta violenta, sea verbal o física. Pero de cualquiera, no en particular por Costas. No tengo la menor idea de lo que pasa en Racing, yo me encargo del arbitraje", esbozó el colegiado de 47 años en diálogo con DSports en respuesta a lo que dijo el entrenador de la "Academia" días atrás.

"Si sos de Racing sabés lo que nos está pasando con los árbitros. No voy a hablar más de eso, porque tampoco quiero que quede como una excusa de que perdimos por el árbitro. Nos pasó con Barracas y en Córdoba también, pero ahí lo ganamos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en mejorar nosotros", fueron los dichos del entrenador del elenco de Avellaneda. Con sus declaraciones no sólo hizo referencia a lo sucedido contra el "Pincha", sino también en el debut del Torneo Clausura ante el "Guapo" y el cruce de la segunda fecha contra el "Pirata".

Fernando Rapallini le respondió a Gustavo Costas tras sus dichos contra los árbitros

Preocupación por las lesiones en Racing

Luciano Vietto, Matías Zaracho, Santiago Solari, Bruno Zuculini y Gabriel Arias serán las bajas por lesiones en la "Academia" para jugar contra Riestra. Sin embargo, la más significativa será la de Adrián "Maravilla" Martínez, ya que el delantero debe cumplir una fecha de suspensión tras la expulsión en 16avos de final de la Copa Argentina en la victoria por 2 a 1 contra San Martín de San Juan.

Cómo ver Racing vs. Deportivo Riestra por la Copa Argentina

Se juegan los octavos de final de la Copa Argentina y este domingo 3 de agosto de 2025 desde las 16.00 horas se disputará el cotejo entre la "Academia" y el "Malevo" en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez. El que clasifique se verá las caras con el ganador de Unión de Santa Fe vs. el triunfador de River vs San Martín de Tucumán. La transmisión en vivo de dicho encuentro estará a cargo de TyC Sports, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.