Costas cambia casi todo en Racing vs. San Lorenzo, entre los lesionados y el cansancio

Los cambios de Costas en Racing para visitar a San Lorenzo.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, está obligado a cambiar más de la mitad del equipo para visitar a San Lorenzo. El desgaste que generó la Recopa Sudamericana 2025, obtenida frente a Botafogo en Brasil, traerá consecuencias en el clásico frente al "Ciclón" de Miguel Ángel Russo en el Nuevo Gasómetro. De cara al choque por la fecha interzonal del Torneo Apertura del fútbol argentino, habrá al menos cinco modificaciones en el once inicial.

Más allá de haber acumulado dos trofeos internacionales en los últimos tres meses y medio, la "Academia" no encuentra el rumbo en el torneo nacional y por ahora está fuera de la zona de clasificación a los octavos de final por el Grupo A. Por lo tanto, deberá sumar buenos puntos en los próximos encuentros para avanzar a la zona de los playoffs, con el clásico de Avellaneda ante Independiente en el corto plazo.

Muchos cambios de Costas en Racing vs. San Lorenzo

El cuerpo técnico de la "Academia" tiene en cuenta los viajes de ida y vuelta a Brasil, el cansancio mental y físico que implicaron los dos duelos con Botafogo por la Recopa, el desgaste por la cancha sintética en Río de Janeiro, el poco descanso por los festejos y la relajación que ocurre habitualmente luego de levantar un trofeo. En este contexto, habrá variantes en todos los sectores del campo para el cotejo ante el "Cuervo" en el certamen doméstico.

Como el arquero y capitán Gabriel Arias terminó con una molestia en el aductor derecho en Río, será esperado hasta último momento, con Facundo Cambeses como su reemplazante en el caso de que el chileno no llegue en óptimas condiciones. En la defensa, están descartados de arranque los tres habituales titulares: Marco Di Césare, Santiago Sosa y Agustín García Basso.

Es que el ex Argentinos Juniors acabó con una dolencia en el aductor derecho que podría ser una distensión o un desgarro, por lo que ni siquiera estará entre los convocados. Por su parte, si bien ya realiza trabajos de campo, el ex River aún se rehabilita de un esguince en la rodilla derecha y quizás regrese en el cotejo siguiente, contra Huracán en casa. Por último, el ex Boca se recupera de fisura en el peroné de la pierna derecha y no estará ante San Lorenzo, por lo que en su sitio de stopper izquierdo podría descansar Santiago Quirós para que entre el juvenil Gonzalo Escudero.

Ya en la mitad de la cancha, Juan Ignacio Nardoni terminó muy cansado por el despliegue realizado en Brasil, por lo que crecen las chances del uruguayo Martín Barrios de aparecer como titular. Por su lado, Bruno Zuculini tiene una dolencia en la rodilla izquierda y tampoco estaría desde el arranque, con Agustín Almendra como el gran candidato a sustituirlo. Si bien los carrileros Gastón Martirena y Gabriel Rojas cerraron bien el encuentro, al menos uno de los podría salir para que ingrese Facundo Mura.

En la faz ofensiva, Luciano Vietto permanece con una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda, que no le permitió disputar la serie frente a los cariocas en óptimas condiciones. Con Adrián "Maravilla" Martínez y Maximiliano Salas muy desgastados también, el trío ofensivo podría ser tranquilamente con Matías Zaracho, Santiago Solari y Adrián "Rocky" Balboa.

La posible formación de Racing vs. San Lorenzo

En esta coyuntura, Costas se inclinaría por Arias o Cambeses; Nazareno Colombo, Germán Conti, Quirós o Escudero; Mura, Barrios, Almendra, Rojas; Zaracho o Vietto, Balboa y Solari.

¿Cuándo juegan San Lorenzo vs. Racing en 2025?

El elenco de Russo recibirá al de Costas el lunes 3 de marzo a las 19 horas en el Nuevo Gasómetro, por la fecha interzonal del Torneo Apertura. Con el arbitraje de Facundo Tello, la transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN Premium (cable y Pack Fútbol). En cuanto al streaming online, correrá por la cuenta de su propia plataforma Disney+ y de otras opciones como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.