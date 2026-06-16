Qatar busca el impulso ante Canadá tras iniciar el Mundial con empate

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Qatar contra Suiza

Qatar ​se enfrenta a una dura prueba contra Canadá, coanfitriona del torneo, en su choque del Grupo ‌B del Mundial que ‌se disputará el jueves en Vancouver, pero el equipo de Oriente Medio está bien preparado y decidido a mejorar su resultado inicial, dijo el centrocampista Karim Boudiaf.

Ambas selecciones comenzaron la Copa del Mundo con empates. Canadá igualó 1-1 con Bosnia y Herzegovina en Toronto y volverá a ​contar con un ⁠fuerte apoyo local, mientras que Qatar empató 1-1 con ‌Suiza en California.

Qatar llegó a este torneo ⁠con el objetivo de mejorar su ⁠única participación anterior en un Mundial, cuando fue sede de la edición de 2022 y quedó último de su ⁠grupo sin sumar ningún punto. Ya han superado ese ​resultado.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Nos estamos preparando muy bien para ‌el partido contra Canadá. Comprendemos ‌perfectamente la importancia de este partido para nosotros y ⁠sabemos que será una etapa crucial en nuestro recorrido por el torneo", declaró Boudiaf al periódico qatarí Al Raya.

"Sabemos perfectamente que el partido no será nada fácil, ​Canadá cuenta ‌con jugadores de calidad y jugará en casa, frente a su afición, lo que les da una motivación extra, pero nosotros también tenemos una gran ambición y determinación para dar lo mejor y ⁠lograr un resultado positivo. Afrontaremos el partido con gran concentración y moral alta tras el resultado obtenido en la primera ronda", agregó.

Con una plantilla formada en gran parte por jugadores de su liga nacional, Qatar ha desarrollado un equipo cohesionado que ha demostrado ser formidable en Asia.

Ya no están sometidos ‌al mismo escrutinio que en 2022, y aunque la presión es menor que en casa, un grupo favorable y los títulos consecutivos de la Copa Asiática han elevado las expectativas.

"Los jugadores tienen muchas ganas de seguir trabajando con la ‌misma seriedad y disciplina, y nuestro objetivo es claro: volver con un resultado positivo que nos dé más confianza antes de ‌continuar nuestro camino ⁠en el torneo", apuntó Boudiaf.

El Grupo B está muy igualado, con todos los equipos empatados ​a un punto tras sus respectivos partidos inaugurales.

Con información de Reuters