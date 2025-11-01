PSG vs Bayern Múnich: previa, horario y cómo llegan para la fecha 4 de la Champions

El próximo martes 4 de noviembre, a partir de las 17:00 (hora Argentina), Bayern Múnich visita a PSG en el estadio el Parque de los Príncipes, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Champions.
Así llegan PSG y Bayern Múnich
Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de PSG en partidos de la Champions
PSG ganó su último duelo ante Bayer Leverkusen por 7 a 2. El equipo local llega en gran forma por llevar 2 partidos previos sin caer, en los que sumó 13 goles a favor y ha sufrido 3 en contra.
Últimos resultados de Bayern Múnich en partidos de la Champions
Bayern Múnich viene de vencer a Club Brugge en casa por 4 a 0. Con 2 triunfos en las últimas fechas, la visita tiene el ánimo a tope en la temporada actual. Además, registró 12 goles a favor y le han convertido en 2 ocasiones.
En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 1 vez ganó el local y 4 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 26 de noviembre, en Fase de liga del torneo UEFA Champions League - 2024-2025, y Bayern Múnich se quedó con la victoria por 1 a 0.
Horario PSG y Bayern Múnich, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas