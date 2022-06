Lisandro Martínez, la joya de la Selección Argentina que buscan el United y Arsenal

El jugador fue figura en la última temporada de su club y es codiciado en la Premier League.

El mercado de pases de la Premier League está en su máximo punto de ebullición a falta de una semana para su inicio. Con los clubes ingleses en plenas negociaciones para incorporar estrellas, uno de los jugadores de la Selección Argentina es objetivo de dos los equipos más poderosos de la competencia. Se trata de Lisandro Martínez que, en las próximas horas, podría convertirse en refuerzo del Manchester United o Arsenal, ya que ambos pujan para comprar su pase.

Si bien el defensor zurdo llegó al Ajax de Países Bajos en 2019, su última gran temporada en la Eredivisie lo transformó en uno de los jugadores más codiciados en Europa. Campeón y figura en la liga neerlandesa con la histórcia institución de Ámsterdam, al ex-marcador central de Defensa y Justicia ya le llegó una oferta del Arsenal y, en las últimas horas, se sumó el interés del club de Manchester.

Lisandro Martínez, cerca de seguir su carrera en Arsenal o Manchester United.

Según publicó el diario británico The Mirror, el club de Londres le ofreció a Ajax 35 millones de libras esterlinas (poco más de 40 millones de euros) por la ficha del futbolista entrerriano ex-Newells Old Boys que, además, tiene contrato con el club neerlandés hasta junio de 2025. La primera oferta de 35 millones de euros había sido rechazada por el equipo que también cuenta con el argentino Nicolás Tagliafico y, según trascendió, no se desprenderán de él por menos de 50.

Pero al deseo de los "Gunners" se le sumó un competidor gigante, ya que el "United" también tiene intenciones de contar con "Licha" y no es casual. Para la temporada que está a punto de comenzar, los "Reds" contrataron como entrenador a Erik Teen Hag, quien fue DT de Martínez durante tres años en el Ajax y quien lo vio desarrollarse allí en varias posiciones del campo en ese lapso de tiempo.

En caso de que la negociación con cualquiera de ambos equipos llegue a buen puerto, el defensor que es muy valorado por Lionel Scaloni de cara a Qatar 2022 podría convertirse en el defensor argentino más caro de la historia junto con el Cuti Romero, que la pasada temporada arrbó al Tottenham y tuvo una gran temporada.

La carrera de Martínez

Lisandro debutó en la primera división del fútbol argentino en la temporada 2016/2017 con Newells con 19 años, en una derrota ante Godoy Cruz. Luego fue cedido a préstamo con opción de compra a Defensa y Justicia, quien ejecutó la clausula de su pase.

Tras dos formidables campañanas en el elenco de Varela, el Ajax compró su pase en más de 7 millones de dólares, cifra récord para la institución del "Halcón". En la última temporada, el jugador de 24 años fue elegido como el mejor jugador del Ajax por su afición y, aunque es muy querido allí, la posibilidad de arribar a la Prmeier League sería un gran paso en su carrera.