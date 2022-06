La Selección Argentina podría disputar más partidos con equipos europeos

La noticia la comunicó Nery Pumpido, representante de la Conmebol que habilitó la posibilidad de que la Selección Nacional forme parte de la reconocida Nations League

Uno de los rumores más importantes de las últimas semanas a nivel selecciones está a un paso de cumplirse. Más allá del Mundial, la Selección Argentina de fútbol no tiene muchos eventos en los cuales se puede cruzar con otros combinados europeos, pero ahora existe una posibilidad mucho más grande. Según uno de las personas más importantes de Conmebol, las selecciones podrán ser parte de la Nations League, un torneo en el cual participan conjuntos de Europa.

El hombre encargado de lanzar la primicia fue Nery Pumpido, quien actualmente se desempeña como Secretario General Adjunto de la Conmebol. El ex arquero argentino en el Mundial 1986 y 1990, actualmente, es parte de uno la confederación sudamericana de fútbol y tiene a su cargo grandes desarrollos que ocurren en la región. Al respecto, sobre la posibilidad de la llegada de más torneos, aseguró que "existe la posibilidad de que algunas selecciones se sumen a la Nations League a partir del 2023"

Por otro lado, en charla con el programa Puede Pasar, Pumpido también aseguró que, por el momento, no está confirmado el encuentro entre la Selección Argentina y Brasil que se tiene que disputar luego de haber sido suspendido por la invasión de una persona al campo de juego durante las eliminatorias.

La revelación de Ruggeri sobre Maradona

El actual panelista de ESPN contó cuáles eran los deseos de Diego Maradona con respecto a su ropa en el Mundial 1986. Después de un debate, Sebastián Vignolo quiso saber: "Cuando fue al vestuario, ¿dijo ´¡el gol que hice, el gol que hice!?´". Fue entonces cuando el exdefensor respondió: "Lo abrazábamos todos, pero... ¡Cómo no le agarramos la camiseta! Sabiendo esto... La teníamos ahí".

Ruggeri miró a Diego "El Chavo" Fucks y le dijo: "Aparte, ¿te acordás cómo era él? Le decías ´¿me la das?´ y te tiraba la remera, el short, las medias, te daba cualquier cosa". No obstante, en ese instante aclaró que "lo único que no daba (era) la cinta de capitán, esa no la daba".