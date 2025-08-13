El fixture de la Premier League 2025/26 en la primera fecha: cuales son los partidos mas importantes

La Premier League comienza su nueva temporada el viernes 15 de agosto con una jornada inaugural que promete grandes emociones. El Liverpool, vigente campeón y con Alexis Mac Allister en sus filas, será el encargado de abrir la temporada cuando reciba al Bournemouth en Anfield. La primera fecha se extenderá hasta el lunes 18 de agosto, repartiendo diez encuentros a lo largo de cuatro días que marcarán el inicio de una nueva campaña en la liga más competitiva del mundo. Esta será la primera temporada completa en la que se utilizará la tecnología de fuera de juego semiautomática, tras su introducción durante la temporada anterior. Los fanáticos del fútbol inglés ya pueden prepararse para 38 jornadas de pura intensidad que culminarán el 24 de mayo de 2026.

El sábado 16 de agosto arrancará oficialmente con cinco partidos programados. El Aston Villa recibirá al Newcastle United en Villa Park, un duelo entre dos equipos que pelearon por la clasificación a la Liga de Campeones en la temporada anterior. Brighton & Hove Albion enfrentará al Fulham en un encuentro que puede marcar el tono de ambos equipos para el resto de la campaña. Nottingham Forest se medirá contra Brentford en un partido donde ambos clubes buscarán empezar con el pie derecho. El Sunderland, uno de los equipos recién ascendidos, jugará ante West Ham United, mientras que Tottenham Hotspur recibirá al Burnley, otro de los clubes que regresó a la máxima categoría. La jornada sabatina cerrará con el Manchester City visitando al Wolverhampton Wanderers en Molineux.

El domingo 17 de agosto presentará el plato fuerte de la fecha inaugural. El Manchester United se enfrentará al Arsenal en Old Trafford, un clásico que históricamente genera grandes expectativas entre los aficionados. Este encuentro entre los "Red Devils" y los "Gunners" será sin dudas el partido más atractivo del fin de semana, ya que ambos equipos llegan con aspiraciones de pelear por los primeros puestos de la tabla. Previo a este gran duelo, Chelsea recibirá al Crystal Palace en Stamford Bridge en lo que será un derbi londinense que también promete emociones. El ganador de la FA Cup de la temporada pasada, Crystal Palace, buscará dar la sorpresa ante los "Blues" en territorio rival.

El cierre de la primera jornada tendrá lugar el lunes 18 de agosto por la noche. El Leeds United, recién ascendido, será anfitrión del Everton en lo que será el regreso de los "Whites" a la Premier League después de dos temporadas en el Championship. El Leeds regresa a la Premier League como campeón del campeonato tras una dramática última jornada en la que se aseguró el título, logrando 100 puntos bajo la dirección de Daniel Farke. Este partido representará una oportunidad importante para que los de Yorkshire demuestren que están preparados para competir nuevamente en la máxima categoría del fútbol inglés.

Los tres equipos ascendidos tendrán desafíos interesantes en su regreso a la Premier League. Leeds United, Burnley y Sunderland ascendieron tras 2, 1 y 8 temporadas de ausencia, respectivamente. El Burnley regresó inmediatamente a la Premier League al terminar subcampeones del Leeds bajo la dirección del entrenador Scott Parker, mientras que el Sunderland logró su ascenso a través de los playoffs después de ocho años fuera de la máxima categoría. Esta es la primera temporada que presenta el Derbi de Tyne & Wear en la Premier League desde la temporada 2015-16, tras el ascenso del Sunderland. Los tres equipos buscarán romper la maldición de los descensos inmediatos que afectó a los ascendidos en las últimas dos temporadas.

Fixture completo de la primera fecha - Horarios argentinos

Viernes 15 de agosto

Liverpool vs. Bournemouth - 16:00

Sábado 16 de agosto

Aston Villa vs. Newcastle United - 08:30

Brighton & Hove Albion vs. Fulham - 11:00

Nottingham Forest vs. Brentford - 11:00

Sunderland vs. West Ham United - 11:00

Tottenham Hotspur vs. Burnley - 11:00

Wolverhampton Wanderers vs. Manchester City - 13:30

Domingo 17 de agosto

Chelsea vs. Crystal Palace - 10:00

Manchester United vs. Arsenal - 12:30

Lunes 18 de agosto