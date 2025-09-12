EN VIVO
¿Cuándo juegan Brentford vs. Chelsea por la Premier League 25/26 y dónde verlo en vivo?

El sábado 13 de septiembre, Chelsea visita a Brentford en un duelo clave de la cuarta fecha. ¿Podrán los Blues mantener su invicto? Enterate la hora exacta y cómo seguir el partido por TV en Sudamérica.

12 de septiembre, 2025 | 12.59

Este sábado 13 de septiembre se enfrentan Brentford y Chelsea en el Gtech Community Stadium por la cuarta fecha de la Premier League 25/26. El encuentro arrancará a las 16:00 (ARG, URU, CHI) y 14:00 (ECU, COL, PER), y se podrá ver en vivo para Sudamérica a través de Disney+.

Los Blues, dirigidos por Maresca, buscan seguir en la cima de la tabla y mantener el invicto que llevan desde el comienzo del torneo. Tras una fecha FIFA que dejó a varios jugadores agotados, el entrenador podría hacer algunas modificaciones, aunque confía en la profundidad del plantel para sostener el nivel.

Por su parte, Brentford quiere recuperarse tras la derrota por 2-1 frente al recién ascendido Sunderland. El equipo confía en su defensa liderada por Nathan Collins y Sepp van den Berg, con el respaldo de Yehor Yarmolyuk en el medio. En ataque, Dango Ouattara y Mikkel Darmsgaard son piezas clave para alimentar al único delantero, Igor Thiago.

En Chelsea, Robert Sánchez mantiene su lugar como arquero titular, mientras que Trevor Chalobah y Marc Cucurella forman la columna vertebral de la defensa. El mediocampo estelar está compuesto por Moisés Caicedo y Enzo Fernández, quienes sostienen el juego para los ofensivos Joao Pedro, Pedro Neto y Estevao.

La última vez que se vieron las caras fue el 6 de abril en la temporada pasada, cuando ambos equipos empataron 0-0 en un partido sin goles. Ahora, con objetivos claros, Brentford y Chelsea se preparan para un duelo que promete ser intenso y decisivo para la tabla.

El partido podrá seguirse en vivo por Disney+, la plataforma que tiene los derechos para Sudamérica, y será una gran oportunidad para ver cómo se desempeñan ambos conjuntos en esta etapa crucial del torneo.

