Portugal, lista para el partido contra Colombia tras meses de preparación: DT Martínez

El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, durante una rueda de prensa

Roberto Martínez restó importancia a las preocupaciones sobre la preparación de Portugal para el último partido de la fase de ‌grupos del Mundial, el sábado ‌ante Colombia, e insistió en que los meses de planificación les habían dejado "perfectamente preparados", pese a que las tormentas en Florida habían trastocado los preparativos.

EL entrenador dijo que su equipo se había beneficiado de haber comenzado los preparativos ya en marzo para el partido en el Miami Stadium.

"Empezamos a prepararnos para el partido frente a Colombia ya en marzo (...) Ya hemos ​realizado 13 sesiones de ⁠entrenamiento aquí en Miami para adaptarnos al clima", aseguró Martínez a periodistas. "El ‌plan era quedarnos en Miami (Florida) para prepararnos para el ⁠partido ante Colombia".

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"Los jugadores están preparados para ⁠el reto físico que supone jugar en un estadio diferente y en un campo con un césped distinto al que tenemos en Europa. Eso es lo ⁠que hemos hecho: nos hemos preparado desde el primer día ​que llegamos a Estados Unidos".

Martínez reconoció que Portugal se ‌enfrentaría a su primer partido como "visita" debido ‌a la gran afluencia de aficionados colombianos que se espera en ⁠Miami, donde según se informa, las entradas para este esperado enfrentamiento se vendieron por miles de dólares.

"Eso significa que tuve que comprar entradas para mi familia en noviembre", bromeó Martínez cuando se le preguntó por la dedicación ​de los ‌aficionados. "Eso es lo que significa, porque sabía que iba a ser difícil conseguir entradas".

"Espero que mañana gane el fútbol y que gane la inspiración de todos los que vean el partido".

Mientras que Colombia se ha clasificado para la fase eliminatoria con seis ⁠puntos en dos partidos, Portugal ocupa el segundo puesto con cuatro puntos y tiene prácticamente asegurada su pase a la siguiente instancia.

Quedar en segunda posición podría suponerle un camino más complicado en la fase eliminatoria, con Inglaterra o Croacia como posibles rivales.

Pero Martínez, que se mostró de buen humor e incluso se echó a reír cuando las canciones de Dua Lipa sonaron por los altavoces e ‌interrumpieron su rueda de prensa, dijo que nunca se ha preocupado por los posibles caminos del torneo.

"No, no importa. Si este fuera mi primer Mundial, habría dicho que sí, porque cuando no tienes experiencia intentas planificar el camino para cada escenario posible, pero te das cuenta de que eso no es ‌realista", dijo.

"Creo que hay que centrarse en ganar cada partido, olvidarse del próximo rival y respetar al rival. Si quieres ganar el Mundial, tienes que ganar a ‌todos".

Martínez advirtió que ⁠la Colombia de Néstor Lorenzo supondría un reto táctico diferente.

"Tienen jugadores como (el capitán) James Rodríguez, Luis Suárez y Luis Díaz (...) ​Hacen bien las transiciones y son muy rápidos", señaló. "Trabajan en equipo, tienen claridad táctica. Los jugadores tienen calidad y les encanta formar parte de la selección nacional".

Con información de Reuters