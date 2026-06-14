Portugal homenajeará a Diogo Jota con brazaletes especiales en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Premier League - Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur

La ​selección portuguesa lucirá brazaletes conmemorativos en el Mundial como un homenaje a su difunto excompañero Diogo Jota, dijo el sábado el centrocampista ‌Vitinha, mientras se preparan para ‌comenzar su andadura en el Grupo K contra la República Democrática del Congo la próxima semana.

Los brazaletes, un regalo del primer ministro Luis Montenegro, llevan los nombres de todos los miembros de la plantilla junto con el del exdelantero Jota, que falleció junto a su hermano en un accidente automovilístico el año pasado en el noroeste de España.

Jota disputó ​49 partidos con su ⁠selección y marcó 14 goles, y su ausencia se ha notado ‌profundamente entre sus compañeros de Portugal.

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"Básicamente, la historia del ⁠brazalete es que, cuando fuimos a reunirnos ⁠con el Primer Ministro, él nos ofreció este brazalete. Se aseguraron de que fuera un brazalete que pudiéramos usar en el campo, tiene todas las ⁠especificaciones para que podamos entrar al terreno de juego con ​él, con el nombre de todos los jugadores más ‌el nombre especial de Diogo Jota", ‌dijo Vitinha a los periodistas.

"Nos dejó elegir si queríamos usarlo o ⁠no, cómo (usarlo), durante el día o durante el partido. Lo recibimos con mucho cariño y decidimos usarlo", añadió.

Portugal se presentará en el Mundial el miércoles.

Vitinha ya no es un desconocido en los grandes escenarios tras ​haber ganado ‌dos títulos consecutivos de la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain, pero se mostró cauto respecto a las perspectivas de Portugal en el Mundial, cuatro años después de su eliminación en los cuartos de final en Qatar.

"No diría que somos los ⁠favoritos, tenemos mucha calidad y capacidad para llegar lejos en el torneo. Sabemos que el camino correcto es ser humildes y jugar bien nuestras cartas, tenemos el talento, solo necesitamos que los aspectos técnicos y tácticos se acoplen", señaló.

LAS 'VARIACIONES DE TEMPERATURA' PLANTEAN DIFICULTADES

El formato del torneo, que se desarrolla en tres países (Estados Unidos, México y Canadá), presenta desafíos logísticos, pero Vitinha se mostró ‌filosófico ante las diferentes condiciones.

"El clima afectará nuestra forma de jugar, pero eso nos afecta a todos, no solo a nosotros. Con las temperaturas tan variables que hay en Estados Unidos, México y Canadá, es muy difícil, pero es el Mundial y no hay excusas, ninguna condición puede impedirnos darlo ‌todo por la selección nacional", señaló.

Para Vitinha, cuyo padre, Vitor Manuel, también fue centrocampista, ganar la Copa del Mundo sigue siendo una ambición de toda la vida.

"Siempre ‌ha sido un ⁠sueño, no he deseado hacer otra cosa. En cierto modo, siempre he seguido los pasos de mi padre, esto ​es lo que siempre quise hacer, siempre soñé con esto y logré muchas cosas importantes, también quiero ganar este título", apuntó.

Con información de Reuters