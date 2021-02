El Pollo Vignolo criticó a un jugador de Boca y El Ogro Fabbiani reaccionó

El último domingo, en Rosario, Boca venció 1-0 a Newell's y se llevó tres puntos valiosos en la Copa de la Superliga. Sin embargo, el equipo de Miguel Ángel Russo aún no termina de convencer a los hinchas y a la propia mesa de ESPN. Justamente, en dicho canal, Sebastián El Pollo Vignolo fue uno de los que alzó la voz para cuestionar el nivel del plantel y para criticar a un jugador. No contento con el comentario, el ex-River Cristian El Ogro Fabbiani defendió al hombre del Xeneize y protagonizó una discusión.

Intentando analizar el desempeño de Boca en el duelo frente a La Lepra, El Pollo Vignolo destruyó a uno de los habituales titulares del equipo: "Salvio la verdad que muy flojo. Hay que ver si Zárate se puede ubicar y Tevez adentro. Ahora, no le funcionó eso a Russo".

El Ogro Fabbiani interrumpió al conductor, defendió al delantero del Xeneize y le marcó la cancha: "Lo hacen jugar mal a Salvio, Pollo. ¿Qué querés? ¡Es imposible jugar así! Agarra la pelota y se tiene que pasar a tres jugadores. No tiene movilidad el equipo".

Luego, Vignolo le consultó al ex delantero de River: "¿Dónde tiene que jugar Salvio? Qué difícil es ser Russo, eh. Yo, si fuera Russo, les preguntaría en dónde quieren jugar". Y Fabbiani respondió tajante: "No, pero eso lo tiene que decidir Russo que es el entrenador. Salvio no tiene a quién dársela".

Finalmente, El Ogro se mostró indignado con el rendimiento general del equipo de Russo en el encuentro que tuvo lugar en el estadio Marcelo Bielsa: "¿Cuántas veces le pasaron por afuera? Boca fue un desastre. Yo estuve en la cancha. No me gustó nada. No pateó al arco, no llegó con gente al área, no tuvo sociedades, no fue inteligente. Villa agarraba la pelota, corría y lo dejaba atrás a Fabra".

Los garrafales errores del Pollo Vignolo durante la transmisión del partido de Boca vs. Newell's:

El Pollo Vignolo fue el encargado de llevar adelante la transmisión de Fox Sports Premium, donde Diego Latorre lo acompañó con los comentarios del encuentro. Curiosamente, en el inicio del duelo, el relator hizo una mención especial sobre Izquierdoz y Gonzalo Maroni. Luego de elogiar a ambos, sostuvo que el primero vistió la camiseta de Rosario Central y que el segundo surgió de las Divisiones Inferiores del Xeneize.

Lo cierto de todo esto es que Izquierdoz nunca vistió la camiseta de Central, pero sí la de Atlanta, club que tiene los mismos colores que el Canalla. En cuanto a Maroni, el mediocampista dio sus primeros pasos en Instituto (Córdoba), donde debutó en Primera y jugó 5 partidos oficiales. En 2016, Boca apostó por él y adquirió su pase.